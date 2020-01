Yargıda büyük FETÖ temizliği başlıyor

Yargıda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 3 bin 926 FETÖ'cü hâkim ve savcının ihracından bu yana gerçekleştirilecek en büyük temizlik için geri sayım başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, yargıda yapılacak yeni FETÖ'cü temizliğinin ayrıntılarını ilk kez SABAH Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek'e verdiği demeçte açıkladı.



688 DOSYA İNCELENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırladığı toplam 688 dosyanın incelendiğini söyleyen Yılmaz, "Hazırlanan dosyaları Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit'e bir kez daha incelenmesi için teslim ettik. İncelemenin ardından Genel Kurul'da dosyalardaki hâkim ve savcılarla ilgili nihai kararı vereceğiz. Yiğit'e, 'Tespit ettiğiniz kim olursa olsun, ben bile olsam HSK'ya resmi yazıyla yollayın' dedim" diye konuştu.







Yılmaz şöyle devam etti: "Bu dosyalardan 468'ini TEM Başkanlığı'na gönderdik. Yarın da 100 dosyayı göndereceğiz. Ve hali hazırda 120 dosya da HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleniyor. Bu dosyalarda adı geçen hâkim ve savcıların savunmalarından sonra ihraçlarla ilgili nihai kararı genel kurulda vereceğiz. Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Yılmaz, incelemenin çok titiz yürütüldüğünü kaydederek şunları söyledi: "Hâkim ve savcılar hakkında FETÖ üyeliği ile ilgili her ihbar, HSK'ya iletilen her bilgi tarafımızdan değerlendiriliyor. İddiaların soruşturulması yönünden ilgili kurumlardan FETÖ ile irtibatı belirleyen her delil soruluyor. Ankesör uygulaması, Bylock içerikleri, etkin pişmanlık hakkından yararlanan sanık beyanları, tanık anlatımları, FETÖ terör örgütü soruşturmalarında elde edilen tüm delilerin taranmasından elde edilen sonuç rapor ve kanaat verici her delil ilgili kurumlardan toplanıyor. Gelen bilgiler HSK Genel Sekreterliği ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca genel kurula sunuluyor. FETÖ iltisakı tespit edilenlerin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 35. Maddesi'ndeki hüküm gereği savunmalarının alınması yoluna gidiliyor. Hakkındaki delillerin nevi ve kanaat verici niteliğine göre göreve devamı sakıncalı görülen hâkim ve savcılar HSK 2. Dairesince 2802 Sayılı Yasa'nın 77 maddesi uyarınca derhal görevden uzaklaştırılıyor."

Yılmaz, "Kurulumuz, OHAL'in sonlanmasından sonra terör örgütleri ile irtibatı bulunan kamu görevlilerinin meslekten çıkarılması için yetkisi bulunan ender kurumlardan biridir. 375 Sayılı KHK hükümleri uyarınca çalışma yapan ender kurumlardan biriyiz ve mücadelemizi ilk günkü gibi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.





ANKESÖRE TAKILANLAR VAR

HSK'nın incelemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargıdaki gizli yapılanmasının ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tespit edilmesi üzerine başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ imamlarının ankesörlü telefon ile iletişim kurduğu hâkim ve savcıları tespit etti. Tespit edilen yargı mensupları arasında, FETÖ'nün TSK yapılanmasının 15 Temmuz sonrasında çökertildiği ankesörlü telefon soruşturması kapsamında ardışık arama ile aranan kişiler de yer alıyor.



METİN İYİDİL KARARI SONRASI İNCELEMELER YOĞUNLAŞTI

HSK'nın yargıdaki incelemesinin eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili karardan sonra yoğunlaştığı belirtildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan İyidil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20. Ceza Dairesi'nce beraat kararı ile tahliye edilmişti. Bu skandal kararın ardından İyidil, Ankara BAM Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Ankara BAM 21. Ceza Dairesi tarafından verilen kararla tekrar tutuklanmıştı. İyidil hakkında beraat kararı veren mahkeme başkanı ve üyeler hakkında soruşturma başlatılmıştı



YARGITAY İÇTİHADI

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargıdaki incelemelerin dayandırıldığı ankesör konuşmaları ile ilgili Kasım 2019'da emsal teşkil edecek bir karar vermişti. Kararda FETÖ'nün mahrem yapılanması tarafından kullanılan ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık aramanın suç olduğuna, çaldırıp kapatmalar da dahil ankesörlü aramaların örgüt üyeliği için yeterli delil olduğuna hükmedilmişti.

