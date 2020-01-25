Koronavirüse termal takip

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni koronavirüse karşı, hem ülke dem de dünya genelinde yoğun tedbirler alınmaya devam ediyor. Çin'de koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177'sinin durumu ağır olmak üzere 830'a yükselirken şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti. Salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420'ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı. Virüsün daha çok kişiye yayılmasını önlemek adına ülek genelindeki camiler ibadete kapatıldı.Çin'in dışında 8 ülkede de 16 vaka tespit edildi. Tayland'da 4, Singapur'da 3, ABD, Japonya ve Güney Kore'de 2'şer, Tayvan, Vietnam ve Nepal'de ise birer vaka görüldü. Malezya'nın Johor eyaletinde kaldıkları otelde tutulan 8 Çinli turist, Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan Çin vatandaşıyla seyahat ettikleri için karantinaya alındı. AirAsia ve Malindo Havayolları, Çin'in Vuhan kentine tüm uçuşları bir süreliğine iptal etti. Asya ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadaki havalimanlarında Çin'den gelen uçaklardaki yolcular özel olarak kontrolden geçiriliyor.Türkiye'de de Çin'den gelen uçakların yolcuları termal kamera kontrolünden geçirilmeye başlandı. İlk olarak dün sabah saat 06.00'dan itibaren Çin'in Pekin, Şanghay ve Guangzhou kentlerinden İstanbul Havalimanı'na gelen 3 uçağın yolcularına Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri termal kamera taraması yaptı. Taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken China Southern Havayolları'nın Vuhan-İstanbul seferi ise iptal edildi.İstanbul Havalimanı Baştabibi Dr.Aykut Yener Kavak, "Çin'den gelen uçaklara termal kamera taramalarına başladık. Bizim termal kameralarımız 38 derecenin üzerindeki vücut ısısını kameraya yansıtan sistemler. Bunlar sadece o an kameranın önünden geçen kişilerin vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişileri seçmemizi sağlıyor. Eğer 38 derecenin üzerinde ise o kişileri gruptan ayırarak ilk önce muayenelerini ve sorgulamalarını yapıyoruz. Bir risk varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmelerimizi bitirdikten sonra, 112'nin özel donanımlı ambulansları ile negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelerimize sevklerini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve süreç için hastanede ki süreç başlıyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU