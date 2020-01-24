Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

3-HER CORONA VİRÜS HASTALIĞI ÖLDÜRÜCÜ MÜDÜR? KİMLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜR?

Hayır. Her Corona Virüs hastalığı ölümle sonuçlanmaz. Basit soğuk algınlığı, hafif orta bronşit, karaciğer, böbrek, bağırsak infeksiyonu, beyin ve sinir sistemi infeksiyonu şeklinde de hastalık şekilleri görülebilir.

50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.

Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha mortal olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir.