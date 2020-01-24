Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

6-HANGİ ŞİKÂYETLER GÖRÜLÜR?
Şikâyet olmadan da Corona Virüs rahatsızlığı geçirilebilir. Kişinin bedensel, bağışıklık sistemi özellikleri, sahip olduğu hastalıklar, virüsün hastalık yapma gücü, virüs sayısı, bulunduğu doku ve organa göre şikâyetler değişebilir. Bu nedenle nezle tipi şikayetlerden ağır pnömoni ve akut solunum yolu yetmezliği sendromu (Acute Respiratory Distress Syndrome :ARDS) ile Septik Şok ve Ölümle sonuçlanan Çoklu Organ Yetmezliğine kadar değişebilen durumlara neden olabilir.
İlk şikâyet ve tespitler ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığı, yaygın kas ağrısı gibi genellikle özel olmayan şikâyet ve tespitlerdir. Ayrıca kusma, ishal gibi sindirim sistemi şikâyetleri görülebilmektedir. En sık rastlanan şikâyetler; Ateş, titreme, Öksürük, yüzeyel solunum, kas ağrısı, ishal, Boğaz ağrısı, Kusma, kanlı balgam, karın ağrısı...