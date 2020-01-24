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nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

İlk görülen yeri Çin olan gizemli virüs olarak ortaya çıktı. Çin'den yayılan ve dünyayı paniğe olan corona virüsüne insanların bir direnç gösteremediklerini belirtildi. Birçok kişi corona virüsünden korunmanın yolları arıyor. Peki nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir? İç Hastalıkları Uzmanı Nafiz Karagözoğlu 10 soruda corona virüsüne dair her şeyi anlattı.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 17:53
Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

İlk görülen yeri Çin olan gizemli virüs olarak ortaya çıktı. Çin'den yayılan ve dünyayı paniğe olan corona virüsüne insanların bir direnç gösteremediklerini belirtildi. Birçok kişi corona virüsünden korunmanın yolları arıyor. Peki nedir? Enfeksiyon kaynağı nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir? İç Hastalıkları Uzmanı Nafiz Karagözoğlu 10 soruda corona virüsüne dair her şeyi anlattı.

Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

1-VİRÜS NEDİR?

Mikroorganizmalar gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Mikroorganizmalar, hücre büyüklüklerine, yapılarına ve yaşama özelliklerine göre 4 ana sınıfa ayrılırlar: Viruslar, bakteriler, maya mantarlar ve parazitler. Virüsler 15-250 nanometre boyutlarında yani mikro değil Nano Organizmalardır.

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Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

2-CORONA VİRÜS NEDİR?

Son günlerde Çin de Ölümlere neden olan Corona Viruslar Yüzeylerinde çubuksu uzantılar taşır. Bu çıkıntıların Latince'deki "corona", yani "taç" anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

3-HER CORONA VİRÜS HASTALIĞI ÖLDÜRÜCÜ MÜDÜR? KİMLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜR?

Hayır. Her hastalığı ölümle sonuçlanmaz. Basit soğuk algınlığı, hafif orta bronşit, karaciğer, böbrek, bağırsak infeksiyonu, beyin ve sinir sistemi infeksiyonu şeklinde de hastalık şekilleri görülebilir.

50 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığı daha fazla tespit edilmiştir. Vakaların çoğunda eşlik eden en az bir hastalık tespit edilmiştir. En sık eşlik eden hastalıkların diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalıkları olduğu görülmüştür.

Bu durumun, hastalığın SARS'a göre neden daha mortal olduğunu açıklayabilecek nedenlerden biri olduğu ve Kronik Hastalığı olan kişilerin MERS-CoV için risk taşıdığı söylenebilir.

Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

4-ENFEKSİYON KAYNAĞI NEDİR?

Güney Asya, Avrupa, Tayland, Meksika, Gana ve Güney Afrika'daki yarasa ve kirpilerdeki Corona Virüslerle yakın genetik ilişkisi mevcuttur. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen, tek hörgüçlü deve ve kanatlılarda bulunabilmektedirler.

Fakat hala hayvanlardan direkt insana geçişin nasıl olduğu net değildir. İnsandan insana bulaş bazı türlerde olabilir. İnsandan insana bulaşan MERS-CoV enfeksiyonunun önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

5-İNSANDAN İNSANA EN ÇOK NASIL NE ZAMAN HANGİ YOLLA BULAŞIR?

İnsandan insana bulaşma vakalarının önemli bir kısmı hastane, poliklinik gibi sağlık bakımı verilen yerlerden kaynaklanmıştır. Sağlık merkezlerinde meydana gelen bulaşmalar esas olarak enfeksiyon önleme korunma yöntemlerinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmıştır.

Bununla birlikte insandan insana bulaşmaların daha çok kendini sınırlayan şekilde ve düzensiz olduğu görülmüştür. Net değil. Ancak, insandan insana bulaş vakaları incelendiğinde inkübasyon periyodunun 5 günün üzerinde olduğu ve iki haftaya kadar uzadığı tahmin edilmektedir. Solunum yolu ile bulaşma ihtimalinin yüksek;
gaita, idrar ve kan yolu ile bulaşın daha düşük olabileceği düşünülmektedir. İnsandan insana bulaş vakaları incelendiğinde bulaşın meydana gelmesi için yakın temasa ihtiyaç var gibi görülmektedir.

Corona virüs nedir? Belirtileri nelerdir? İşte 10 soruda corona virüsüne dair merak edilenler

6-HANGİ ŞİKÂYETLER GÖRÜLÜR?

Şikâyet olmadan da Corona Virüs rahatsızlığı geçirilebilir. Kişinin bedensel, bağışıklık sistemi özellikleri, sahip olduğu hastalıklar, virüsün hastalık yapma gücü, virüs sayısı, bulunduğu doku ve organa göre şikâyetler değişebilir. Bu nedenle nezle tipi şikayetlerden ağır pnömoni ve akut solunum yolu yetmezliği sendromu (Acute Respiratory Distress Syndrome :ARDS) ile Septik Şok ve Ölümle sonuçlanan Çoklu Organ Yetmezliğine kadar değişebilen durumlara neden olabilir.

İlk şikâyet ve tespitler ateş, titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, boğaz ağrısı, kuru öksürük, nefes darlığı, yaygın kas ağrısı gibi genellikle özel olmayan şikâyet ve tespitlerdir. Ayrıca kusma, ishal gibi sindirim sistemi şikâyetleri görülebilmektedir. En sık rastlanan şikâyetler; Ateş, titreme, Öksürük, yüzeyel solunum, kas ağrısı, ishal, Boğaz ağrısı, Kusma, kanlı balgam, karın ağrısı...

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