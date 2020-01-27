Devletin binlerle on binlerle ifade edilen ve ilk anından itibaren tüm noktalarda en üst düzey temsille takibi yapılan afet yönetimini yokmuş gibi gösteren ve toplumu provoke etmek isteyenlere yönelik çalışmalar sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde benzer tartışmalara konu olan anlar yaşandı.

KONUŞTUĞU KİŞİ KULAĞINA EĞİLİP BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR

Akşener'in depremzede olarak konuştuğu kişi devletin kendilerine ulaşmadığı yönünde iddialarda bulunurken Akşener de partisinin seferberlik ilan ettiği gibi bir çıkışta bulunuyor! Kameraların kaydettiği konuşmanın ilerleyen saniyelerinde Akşener'in kulağına eğilen kişi bir parti yetkilisiyle konuştuğunu söylerken Akşener hızlı bir hamleyle kendisine sarılıyor ve susturuyor. İşte sosyal medyada tartışmalara konu olan o anlar;

Meral Akşener'in Elazığ ziyaretinde tartışmalara konu olan anlar

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler;

26 OCAK İTİBARIYLA ELAZIĞ'DA YAPILANLAR;

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı dün paylaştığı son verilerde binlerce personel, araç ve yardımla Elazığ'da vatandaşların yanında olunduğunu ilan etmişti.