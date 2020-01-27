Uyanış filminin yönetmeni hakkında 4 yıl hapis istemi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından daha sonra FETÖ'cü olduğu anlaşılan yapımcı Ali Avcı 'Uyanış' isimli bir filmin fragmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayayıp ailesini öldürmüş ve darbeyi başarılı göstermişti. Daha önce Reis filmini çeken yönetmen evinde ByLock'tan aranan bir FETÖ üyesi ile birlikte yakalanmış ve yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ'DEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Uyanış filmiyle ilgili İstanbul Emniyet müdürlüğü geçtiğimiz aylarda filmin fragmanında Cumhurbaşkanına hakaret edildiği gerekçesiyle inceleme yapılmış ve durum savcılığa ihbar edilmişti. İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Söz konusu filmin fragmanı bilirkişi tarafından incelendi ve yapılan inceleme sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin ve kendisinin bulunduğu otelde öldürülerek darbeyi başarılı gösterdiği anlatıldı.

'FRAGMAN DARBECİNİN RÜYASIYDI'

Rapor sonrası savcılık tarafından yapımcı Ali Avcı'nın ifadesine başvuruldu. Avcı ifadesinde, "Darbe girişiminden sonra bu filmi yapmaya karar verdim. Filmin fragmanlarını çekmeye başladım. 15 Temmuz'u sulandırmak için aleyhte propaganda yapmaları nedeniyle fragman asıl amacından çıkarıldı. Benim asıl amacım filmdeki darbeci generalin korkudan rüyadan uyanması ve darbenin başarısız olacağını bilmesine rağmen böyle bir işe kalkışacaklarını bildirmekti" dedi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturma sonunda Avcı hakkında, Cumhurbaşkanının namaz kılarken başına silah dayatılarak esir alındığı şeklinde senaryo ile Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği gerekçesiyle dava açtı. Avcı'nın 4 yıla kadar hapsi istendi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.