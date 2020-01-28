MİT'e internet üzerinden üç yabancı dilde 2 bin 27 ihbar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına 2019'da internet üzerinden 836 İngilizce, 728 Almanca, 463 Arapça ihbar ulaştı. Bunların büyük bölümünü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DEAŞ ve PKK/YPG ile ilgili ihbarlar oluşturdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2019'da MİT Başkanlığının internet sitesi www.mit.gov.tr'yi ziyaret edenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça dil seçenekleri bulunan MİT'in internet sitesini İngilizce dil seçeceği ile ziyaret edenlerin sayısı 2 bin 286 olurken, bin 472 kişi Arapça, bin 20 kişi Rusça dil seçeneği ile siteyi ziyaret etti.

İnternet sitesinde "Nasıl Yardım Edebilirsin" bölümü üzerinden MİT'e yollanan mesajların sayısı 40 bin 717 oldu. Gelen mesajlar titizlikle incelendi, süzüldü ve elendi. İhbar olarak kabul edilen 22 bin 112 mesaj, bölümlere ayrılarak ilgili birimlere dağıtıldı. Başta FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle ilgili yapılan ihbarlardan yaklaşık 3 bini ilgili makamlarla paylaşıldı.

Paylaşılan ihbarlar, MİT ve kolluk güçleri tarafından operasyona dönüştürüldü. Operasyona dönüştürülen ihbar sayısında bir önceki yıla göre düşüş görüldü. Bunun, yapılan başarılı operasyonlar sonucu bu örgütlerin gücünün zayıflamasından kaynaklandığı belirtildi.

MİT Başkanlığında 2019 yılında gelen ihbarların bir kısmı yabancı dillerde yapıldı. MİT'e en çok ihbar yapılan yabancı dil 836 ile İngilizce olurken, Almanca ihbarların sayısı 728, Arapça ihbarların sayısı ise 463 oldu.

MİT'e çeşitli dillerde gelen ihbarların büyük bölümünü, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK/YPG ile ilgili bildirimler oluşturdu.

- Asılsız ihbarlar azalıyor

MİT, nitelikli ihbarların sayısını artırmak için geçen yıl 12 Aralık'ta internet sitesine "Asılsız beyanda bulunulması yasal tahkikata neden olacaktır." ifadesini eklendi. Bu adımla asılsız ihbarların sayısında düşüş görüldü.

- MİT'te kariyer hedefi

Teşkilata 2019 yılında çok sayıda iş başvurusu da yapıldı. Değerlendirilen verilere göre gençlerin kariyer hedefleri arasında Milli İstihbarat Teşkilatında çalışmak ön sıralarda yer alıyor.

MİT'in internet sitesine girenler en çok "MİT Kariyer" sayfasını ziyaret ederken burada yer alan İstihbarat Uzmanı, Arapça Dil Uzmanı ve Bilim ve Teknoloji Uzmanı bölümleri de çok sayıda ziyaretçi tarafından detaylı olarak inceledi.

Kendilerine uygun alanlarda Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde görev almak isteyen çok sayıda kişi, kariyer sayfasına öz geçmişlerini bıraktı.

2019'da "MİT Kariyer" bölümüne 6 bin 428 özgeçmiş bırakılırken, MİT'e iş başvurusunda bulunanların yaş ortalamasının 20-30 arasında olduğu görüldü.

MİT'in internet sitesinde kariyer sayfasından sonra en çok ziyaret edilen bölüm "e-müze" oldu. 90 nesnenin fotoğraflarının ve hikayelerinin sergilendiği e-müze'yi bir yılda 25 binden fazla kişi ziyaret etti.