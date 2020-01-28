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Son dakika haberi: depreminde yıkılan binalara soruşturma

Edinilen son dakika haberine göre 'da Cumhuriyet Başsavcılığı 6.8 şiddetindeki depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Bİnaların yapım süreci ve sonrasındaki müdahalelerle ilgili araştırmalar yapılacak ve yıkılmaya neden olan bir ihmal varsa hukuki süreç işletilecek. İşte son dakika haberi ve ayrıntılar;

Giriş Tarihi: 28.1.2020 14:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen son dakika haberine göre depremde çöken binalarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

KURUMLARDAN BELGELER İSTENDİ

İlgili kurumlardan belgeleri talep eden savcılık, müteahhitleri ve diğer sorumluları tespit edecek.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK

Daha sonra yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından kusur ve sorumlulukları belirlenen ilgililer ifadeye çağrılacak. Soruşturma hem Elazığ hem de Sivrice'de yıkılan binaları kapsıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde soruşturma başlattı. - Hüriyet

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Son dakika haberi: Elazığ depreminde yıkılan binalara soruşturma
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