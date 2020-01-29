Deprem Bölgesinde konut inşaası başlıyor! Bakanlardan ortak açıklama...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor.

Türk Kızılayı Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm ekipleri ve lojistik kapasitesini seferber etti. 287 afet uzmanı personel, 28 psikososyal destek ekibi ve 2000 gönüllüsüyle Kızılay, deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (27 Ocak 2020 Salı)

BAKANLARDAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Murat Kurum, yaklaşık 1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Kurum, bugün itibarıyla Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapının bulunduğunu belirtti.

Dün itibarıyla yıkım çalışmalarına başladıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Sürsürü Mahallesi'nde 10 binada inceleme yaptık. Mevcutta Dilek ve Petek sitelerinin olduğu alanda 205 dairemiz mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binalara baktığımızda diğer binaların da ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binalar da var. Riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alan kapsamında yeni yapacağımız projelerimizi arkadaşlarımız çalıştılar. 10 bin 242 metrekare alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa Mahallesi'nde de irtibat ofisimiz var. Vatandaşlarımız buradan bilgi alabilirler."

Bakan Kurum, Elazığ'da ellerinde 400 hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mustafa Paşa Mahallesi'nde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Hasar tespit çalışmaları ve binaların risk durumları en geç iki gün içerisinde tamamlanacak. Burada toplam 19 bin metrekare alanda 300 konut projelendiriyoruz. Zemin artı beş katı geçmeyecek şekilde proje şekillenecek. Yemişlik'te toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada ilk etapta 2 bin konut yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı hasar tespit durumuna göre artıracağız. Burada toplamda 10 bin konut yapabileceğimiz önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek."

Sivrice'de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlarla ilgili yer çalışmasının yapıldığını vurgulayan Kurum, "Kalıcı konutlar için Sivrice'de 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü'ne nazır konutları inşa edeceğiz. Burada toplamda 350 konutluk projemizi yapıyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremden etkilenen köylerde Tarımköy Uygulaması'nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini belirterek, "Bu çerçevede Elazığ'ın köylerinde 1000 adet Tarımköy Uygulaması yapacağız." dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT İNŞASINA BAŞLANACAK

Deprem bölgesinde konut inşasına hızla başlayacaklarını ifade eden Kurum, "Mustafa Paşa'da 300 konut, Sürsürü'de 200 konut, Sivrice'de 350 konut, Yemişli'de 2 bin konut, köylerde de bin konut olmak üzere toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Şubat sonu mart ayı başı gibi inşaatların ihalelerini de yapıp, yıl sonuna kadar inşaatları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Malatya'daki hasar tespit çalışmalarının ardından bu ildeki projelerin başlangıcını da bugün itibarıyla vermiş olacağız." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Toplamda 10 Bin konutluk uydu kent yapacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Malatya'da koordinasyon toplantısına da katıldı. Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Eksikleri gidermek adına belediyelerimize kaynak aktardık. Valiliğimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 5 milyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 3 milyon, AFAD tarafından 3 milyon lira destek yapıldı. Vatandaşlara her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı saracağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, "Şu an 1000 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Malatya'da tespit çalışmalarının hemen hemen sonuna yaklaşmış durumdayız. Elazığ'da da en geç bir hafta içinde bu hasar tespiti çalışmalarını bitireceğiz" diye konuştu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU: MALATYA'YA, ELAZIĞ'A EL UZATAN, YÜREĞİNİ KOYAN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Bakan Kasapoğlu, futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Umut Nayir'in hazır bulunduğu Valilik kriz merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Depremde ortaya konulan kardeşlik, dayanışma ve millet olma tablosunun millet için insanlık için örnek bir tablo olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık dersini, millet olarak tarihten itibaren ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin ne kadar canlı olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada, ileriye birlikte yürümede millet olarak en güzel örneği ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu beraberindeki futbolcular Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir ile Elazığ'daki depremzedeleri de ziyaret etti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: HAYVANLARI TELEF OLANLARA DESTEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının dün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, şu ana kadar 24 milyon lira nakdi yardımın geldiğini, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ ve Malatya'ya 10'ar milyon lira daha yardım yapıldığını aktardı.

Elazığ ve Malatya'nın köyleri için 30 bin ton kömür yardımı yapılacağını da söyleyen Soylu, "Dün Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı." dedi.

Bakan Soylu, deprem bölgesinde güvenlik açısından bir problemin olmadığını vurgulayarak, hayvanları telef olanlar için getirilen hayvanların dağıtımına jandarma tarafından başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Elazığ'da deprem bölgesinde açıklama (28 Ocak 2020 Salı)

SAĞLIK BAKANI KOCA: VATANDAŞLARIMIZIN ÇOĞUNU TABURCU ETTİK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki deprem nedeniyle hastanelerde, 9'u yoğun bakımda olmak üzere takibi devam eden 70 yaralı bulunduğunu kaydetti.

Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Koca, "Hastanelere başvuran toplam yaralı sayımız 1607 kişi oldu. Vatandaşlarımızın çoğunu taburcu ettik. Bu dönemde hastanelerimizde takibini yaptığımız 70 yaralımız söz konusu, 9 yaralımızı yoğun bakım şartlarında takip ediyoruz. Yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımızdan durumu kritik veya ciddi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER TOPRAĞA VERİLDİ

Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Türkan Kaplan için dün cenaze töreni düzenlendi.

Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında yaşamını yitiren Kaplan için Yeşil Cami'de düzenlenen cenaze törenine, Kaplan'ın ailesi ve yakınları ile Bakanlar Soylu, Koca ve Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

Kaplan, Maden ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan Bakanlar Soylu ve Koca, depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını da ziyaret etti.

DEPREMZEDELERE DESTEK

KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, Elazığ'daki depremden zarar gören KOBİ'lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı"ndan deprem felaketinden etkilenen ve bu durumunu valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgeleyen KOBİ'ler ile işletmeler faydalanabilecek.

İşletme başına sağlanacak kredinin üst limiti 100 bin lira olacak. Krediye ait faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak.

Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devreye girecek. KOSGEB tarafından uygulanan 2018 yılı "Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı" ve "KOBİ Finansman Destek Programı"ndan yararlanmış ve halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021'e kadar ertelenecek.

Uygulanmakta olan, KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020'de yararlanacak Malatya ve Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021'de başlayacak.

KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçlarıyla bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, vade sayısı değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın yeniden belirlenecek. Bu durumdaki KOBİ'ler borçlarını 1 Ocak 2021'den başlamak üzere 3 ayda bir ödeyecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaşarak, "Depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Devlet, milletinin yanında." ifadesini kullandı.

TBB'DEN TAVSİYE KARARI

Türkiye Bankalar Birliği, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelere tavsiyede bulundu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde (MGM) göreve başlayacak sözleşmeli personelin eğitim programı açılışında yaptığı konuşmada Elazığ depremine değindi. Pakdemirli, "Tarım Sigortaları Havuzu'ndan Malatya'ya 150 adet, Elazığ'a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM tanıtım bütçesinden Malatya'ya 400 bin lira, Elazığ'a da 500 bin lira gönderdik." dedi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, deprem felaketinin etkilediği kentte, zarar gören üreticilere hayvan ve yem dağıtmaya başladıklarını bildirdi.

YARDIM KAMPANYALARI

Yurdun çeşitli bölgelerinde belediyeler ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyalarında toplananlar depremzedelere ulaştırılıyor.

Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile sahalarında oynayacakları maçın gelirini depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Fatma Yıldız, eşinin 3 ay önce kendisine hediye ettiği evlilik yüzüğünü, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılması için ilçe belediye başkanı Mehmet Badem'e verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Elazığ'daki depremde hasar gören Süryani Kadim Kilisesi'ne, çadır, gıda, elektrikli soba ve battaniye yardımında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret etti. Diyarbakır anneleri, ziyaret sırasında depremzedeler için ördükleri atkı, bere ve eldivenleri onlara teslim etti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 yaşındaki Nazlı Can, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyasına harçlığını vererek destek oldu.

Siirt'te yalnız yaşayan Ayşe Çiftçi (65) de battaniye ve 100 lirasını depremzedeler için bağışladı.