Çavuşoğlu'dan Ioannis Lagos'un bayrak yırtma provokasyonuna tepki: Avrupa'nın şımarık ırkçı çocukları haddini bilsin

AP toplantısında Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi.

AVRUPA'NIN ŞIMARIK ÇOCUKLARI HADDİNİ BİLSİN! BU PALYAÇO...

Çavuşoğlu "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. AP tarafından bu palyaço hakkında gerekenin yapılmasını bekliyoruz " dedi.

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NE OLMUŞTU?

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos bir hadsizlik örneği sergileyerek "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" demişti.

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