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'deki Türkleri ülkeye taşıyan '' için özel hazırlık

'nin 'deki vatandaşlarımızı ülkeye taşıdığı dev nakliye uçağı ""un içerisindeki malzemeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer uzmanlarınca temizlenecek.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 15:16 ABONE OL
Çin'deki Türkleri ülkeye taşıyan 'Koca Yusuf' için özel hazırlık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çin'in Vuhan kentinden gelecek uçak ile içinde bulunan malzemelere arındırma işlemi uygulanacağını bildirdi..

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Vuhan'dan 32'si Türk 42 kişiyi Türkiye'ye getiren uçak ve uçakta bulunan malzemelerin, Etimesgut Askeri Havaalanı'na inişin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanlarınca arındırma işlemine tabi tutulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamdaki gerekli hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

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Çin'deki Türkleri ülkeye taşıyan 'Koca Yusuf' için özel hazırlık
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