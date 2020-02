Bu hadsizliğin hesabı sorulmalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin başörtülü İSMEK çalışanlarına gösterdiği insanlık dışı tavra büyük tepki geldi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN: Oturduğu pozisyona göre kendini bırakmış bir egonun tezahürü bu. Bir kafanın serbest kaldığında içinden dökülenleri görüyoruz. Biz başörtülü kadınlar, 'eşarbınızı biliyoruz, kokuyorsunuz' gibi sözleri biliyorduk ama eskide kaldı sanıyorduk. 'Bekarsınız, itfaiye erleriyle gece düzenleyelim' sözlerini ise ilk kez duyduk... Ben,'taciz ve kadına karşı hukuksuzluğun bir parçası mıyım?' diye kendine soracaksın. Kadınlara en büyük zulmü yapanların yine kadın olduğunu gördük. 28 Şubat sürecinde başörtülü kızlarımıza en büyük zulmü yapan Nur Serter de bir kadındı. Başörtülü hemşirenin başından kepini çekip alan da bir kadındı. İSMEK'i özel olarak hedef seçtiler. Göreve geldiğinde tasarruf adı altında ilk tırpanladığı yer İSMEK oldu. Bunu yaparak beraber yaşamı tırpanlıyor. Burada çalışanların yüzde 85'i kadın, yararlananların yüzde 85'i de kadın. Yapılanların her tarafı kadın düşmanlığı. Üzgünüm. Süreci takip edeceğiz.







ÇİRKİN YÜZLERİNİ GÖRÜYORUZ



AK PARTİ SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYA: Bu hadsizliktir, alçaklıktır. 28 Şubat'ın o insanlara üstten bakan, aşağılayan havası var bu olayda. Asla geçiştirilemez, hafife alınamaz. Muhakkak hesabı sorulmalıdır. İnşallah yargımız da bu olayı en iyi şekilde değerlendirecek. İstanbul'un kimlere emanet edildiğini ve her geçen gün hangi çirkinliklere imza atıldığına hep birlikte şahitlik ediyoruz.

AK PARTİ İNSAN HAKLARI BAŞKANI LEYLA ŞAHİN USTA: Bu kişinin derhal görevden alınması gerekir. Bütün kadınlardan özür dilemeli. Bunlar hem mobbing hem kadına yönelik şiddettir. Had bildirmeye çalışan CHP bunu yapan kadın ile ilgili gereken neyse onu yapsın.







FIRSAT BULDUKLARINDA ESKİYE DÖNÜYORLAR



KADEM BAŞKANI SALİHA OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU: Başörtülü kadınların, aradan geçen yaklaşık 20 yıldan sonra bile fırsat bulunduğunda hala aynı şekilde aşağılanıyor olması, bazılarının bakış açısındaki arkaik, bağnaz ve katı tutumun ispatı. Her ne kadar kamuoyu önünde sıkça özgürlük ve demokrasi vurgusu yapılsa da geldiğimiz nokta özellikle İBB'de halkın önünde sarf edilen sözlerle pratik uygulamaların uyumlu olmadığını gösteriyor. Bunun ifade biçimi kimi zaman Yeşim Meltem Şişli örneğinde olduğu gibi mobbinge varan ve edep sınırlarını zorlayan cümlelerle oluyor, kimi zaman sırf giyim kuşamı nedeniyle işine son verilen çalışanlarla ortaya çıkıyor. Ayrıca yaşanan örnekte bakış açısındaki sakatlık sadece kadınları hedef almıyor, ülkenin dört bir yanında çalışan itfaiye erlerini de tahkir ediyor. Bu skandal ifadelerin, toplumdan gereken tepkiyi bulmasının yanında hukuki bir karşılığı da mutlaka olmalıdır. Bu arızî ve terbiye sınırlarını fazlasıyla zorlayan bakış açısını hiçbir İstanbullu hak etmiyor. Süreci biz de takip edeceğiz.

MHP KADIN KOLLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ NEVİN TAŞLIÇAY: Bir kadın genel sekreter yardımcısının bu tarz bir üsluba tevessül etmesini mazur görmek mümkün değil. Gerekli hukuki müeyyidelerle muhatap edilmelerini bekliyoruz.





BİR KADIN OLARAK ACI DUYDUM



MHP KONYA MİLLETVEKİLİ ESİN KARA: Meltem Şişli'nin talihsiz sözlerinden bir kadın olarak acı duydum. Oradaki hanımefendilere, "Ter kokuyorsun" demiş. Helal kazancın kokusundan rahatsızlık duyulamaz. Başı açık ya da kapalı herkes kardeşimizdir. İBB'deki bu kişi sözleriyle kendi ruh halini ortaya koymuş.



BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada "Konuyu, tüm yönleriyle incelemek üzere iş müfettişi görevlendirdik. Şişli'nin tutumu kadına yönelik şiddetin başka bir boyutu. Tahammülsüz ve malum küçümseyici zihniyet Türkiye'nin birliğine zarar veriyor. İdari ve hukukun takipçisi olacağız" dedi.



