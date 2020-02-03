İSMEK’te skandallar bitmiyor... Bölge sorumlularını istifaya zorluyorlar

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Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (İSMEK) bölge sorumlusu kadın yöneticileri için tepki çeken açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Şişli, 20 bin kişiye iş imkanı sağlayan İSMEK İstihdam Merkezileri'ni de kapattırdı. Vatan Caddesi'ndeki İSMEK Yönetim Merkezi de tamamen boşaltıldı. Çalışanları geçen hafta işe geldiklerinde dışarıda kalırken özel eşyaları da kayboldu. İBB Hayata Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar ve yardımcıları Hüsniye Özgün, Sena Kepekli, Duygu Ekmekçi, Gül Sözen, Hazal Pınar ve Ahmet Minareciler, Şişli'nin talimatıyla 6 Aralık'ta İSMEK Bölge sorumlularını Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nde saat 09.30'da toplantıya çağırdı. Bölge sorumluları bir saat toplantı odasında bekletildi. Duyar ve yardımcıları, "İSMEK'in en boş katmanı, en önemsiz kişileri" gibi ifadelerle mobbing uyguladı. Duyar, kurs merkezlerinde vatandaşın talebi üzerine verilen su, çay, kahve için "Vatandaştan haraç mı alıyorsunuz? Neyin hissedarısınız?" suçlamalarıyla baskılarını sürdürdü. Duygu Ekmekçi de iki sayfalık tebligat belgelerini bölge sorumlularına verip incelemelerine fırsat vermeden imzalatmak istedi. Bölge sorumluları tebligatı incelendiğinde "Bu talimatı kim, nerede, ne şekilde verdi" gibi sorularla sözde suçlu arayarak durumun geçmişten intikam alma olduğu ortaya çıktı. Bölge sorumlularanın tebligatları imzalamıyı reddetmesi üzerine Özgün "İster imzalayın ister imzalamayın hakkınızda işlem başlatacağız" dedi. Ayrıca, tebligat mevzuatına aykırı olmasına rağmen 11 Aralık'ta Duyar, aynı tebligat e-posta yoluyla gönderdi. Bir başka iddiaya göre Duyar'ın "Benden pitbull olmamı istiyorlar" diyerek Şişli'nin talimatını dile getirdiği, personeli "İstifa edin, yoksa sonunuz bölge sorumluları gibi olur" diyerek yasal haklarını vermeden işten atmakla tehdit ettiği öğrenildi.CHP'İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepkiler sürüyor. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, "Böyle bir üslup karşısında bir kadın ve bir anne olarak duyduğum utancın tarifi yok. Kullanılan bu aşağılayıcı ve hakir görücü dil zihniyetindeki kirliliğin tezahürü" dedi. 28 Şubat Öğrenci Derneği Trabzon temsilcisi Aynur Çift Özdemir ise, "Bu yapılan hareket 28 Şubat zihniyetinin bir ürünü. Hakaret ettiği hanımlardan özür dilemeli" diye konuştu.