Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı

Son dakika: ’de ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı

Son dakika gelen bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılığı’nca / silahlı terör örgütünün esnaf ve işadamları yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 4.2.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 07:48 ABONE OL
Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.

İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN