Son dakika: İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu! 54 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün esnaf ve işadamı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aleyhlerinde ihbar, beyan, Bankasya hesap artışı, KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliği gibi deliller bulunan toplam 54 şüpheliyi yakalamak amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı.



İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve Denizli illerinde gerçekleştirilen operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.



Şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, delil toplamak amacıyla arama da yapıyor.





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