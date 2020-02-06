Son dakika: Bursa'ya patlayıcı gömen PKK'lılar yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bursa'ya gelerek Nilüfer ilçesinde yanlarındaki patlayıcıları gömen ve keşif yapan PKK bombacılarının bir ihbar üzerine sergiledikleri şüpheli hareketlerle yakalandıkları belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi;

NİLÜFER'E GÖMDÜKLERİ PATLAYICILAR DA YAKALANDI

"Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı."

İşte ayrıntılar;

BÜYÜKŞEHİRLERE SALDIRACAKLARDI

İçişleri Bakanlığı, büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün öğle saatlerinde 155 polis imdat hattına yapılan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi durdurdu. Ekipler, yaptıkları kimlik sorgulamasında H.D. ve F.K'nin bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğunu tespit etti.

5.5 KİLOGRAM PATLAYICI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, teröristlerin, Nilüfer ilçesinde bir alana 5,5 kilogram patlayıcı gömdüğü belirlendi. Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışması sonucu, patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmasıyla bir kez daha sonuçsuz bırakıldı.

Gözaltına alınarak Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor.