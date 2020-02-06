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Son dakika: Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Son dakika haber: uçağının dün pistten çıkmasıyla ilgili pilotlara taksirle adam öldürmeye teşebbüs suçundan soruşturma başlatıldı. Pilotlar tedavilerinin ardından emniyette ifade verecek. Uçakta sonrası 3 kişi yaşamını yitirmişti...

Giriş Tarihi: 6.2.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 14:15 ABONE OL
Son dakika: Uçak kazasında iki pilota soruşturma

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 179 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 pilotun kan örneklerinin alınacağı ve cep telefonlarına incelenmek üzere el konulacağı öğrenildi.

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İzmir- İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçak, pist dışına çıkarak 3 parçaya bölündü. Yaşanan kazada, Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar adlı yolcular hayatlarını kaybetti.

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Son dakika: Uçak kazasında iki pilota soruşturma
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