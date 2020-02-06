Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! "Uçak piste indikten sonra..."
Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! "Uçak piste indikten sonra..."
Son dakika gelen bilgilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcusu 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını anlattı. Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altında olan hafif yaralı Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, "Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" dedi. İşte o 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç dakikalarda yaşananlar...