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  • Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! "Uçak piste indikten sonra..."

Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! "Uçak piste indikten sonra..."

Son dakika gelen bilgilere göre 'nda pistten çıkan uçağın yolcusu 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını anlattı. Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altında olan hafif yaralı Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, "Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" dedi. İşte o 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç dakikalarda yaşananlar...

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 06.02.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 08:42
Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

"PİSTE YAKLAŞTIĞI ZAMAN UÇAK YALPALADI"

Yaşandıklarını anlatan Yunus Elmacı, "İzmir'den 16.40 uçağıydı bizimkisi. Uçağımız 40 dakika gecikmeli geldi.

Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

Gecikmeli gelmesinin sebebi de yolcu getirdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na. Sonra uçak bizi aldı. Hava da biraz yağmurluydu. Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu.

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Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü. Kimisi ikiye bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan çıktı.

Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

Kanat üstündeydim, zannedersem 26-B koltuğum, tam hatırlayamıyorum. Ben en arka kapıdan çıktım. Kendi imkanlarımızla çıktık. Çıkmışken birkaç kişiye yardımcı olduk.

Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

Ben iyiydim, ayaktaydım. Sıkıntı yoktu, dizim, göğüsüm hastaneye geldikten sonra sıkıntılar meydana gelmeye başladı.

Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

Sıcak sıcak bir şey hissetmedim. Hastaneye gelip dinlendikten sonra ağrılarım ortaya çıkmaya başladı. Bütün incelemeler tetkikler yapıldı, biraz daha iyiyim.

Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! Uçak piste indikten sonra...

Bu uçak kazası, birine söylediğiniz zaman 'Ben uçak kazası geçirdim', 'Nasıl geçirdin, ölmedin mi?' diyor. Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" şeklinde konuştu.

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