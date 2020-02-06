Son dakika: Yaralı yolcu o anları anlattı! "Uçak piste indikten sonra..."

Gecikmeli gelmesinin sebebi de yolcu getirdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na. Sonra uçak bizi aldı. Hava da biraz yağmurluydu. Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu.