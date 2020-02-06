Yeşim Meltem Şişli hakkında flaş gelişme... Ahlaksızlığın hesabını verecek

İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.



İSMEK çalışanları, cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde, İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.



ONGUN: GERÇEK NE İSE ORTAYA ÇIKMALI

İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin müfettişlere ifade verip, vermediğine ilişkin soru üzerine açıklama yaptı. Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin çalışmaya başladığını, Şişli'nin de pazartesi günü müfettişlere ifade vereceğini belirtti.



İSMEK ÇALIŞANLARINA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Murat Ongun, İSPER tarafından 4 Şubat'ta İSMEK'in 25 eski yöneticisi ve bölge sorumlusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçeye göre, eski çalışanlar, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'zimmet' ve 'irtikap' ile suçlanıyor.