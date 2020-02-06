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hakkında flaş gelişme... Ahlaksızlığın hesabını verecek

 Büyükşehir Belediyesi () Genel Sekreter Yardımcısı 'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirildi. İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin İBB'de çalışmaya başladığını belirterek, "Meltem Şişli, pazartesi günü müfettişlere ifade verecek" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 17:50 ABONE OL
Yeşim Meltem Şişli hakkında flaş gelişme... Ahlaksızlığın hesabını verecek

İBB'nin organize ettiği İSMEK kurslarında görevli bir grup kadın çalışan, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 27 Ocak'ta suç duyurusunda bulundu.

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İSMEK çalışanları, cumhuriyet savcılığına yaptıkları suç duyurusunda Şişli'nin, 19 Ağustos 2019'da izin sonrası ilk iş gününde, İBB'nin Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla toplantı gerçekleştirdiğini, burada kadın yöneticilere ağır ve rencide edici ifadeler kullandığını iddia etti.

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ONGUN: GERÇEK NE İSE ORTAYA ÇIKMALI
İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin müfettişlere ifade verip, vermediğine ilişkin soru üzerine açıklama yaptı. Ongun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen 5 müfettişin çalışmaya başladığını, Şişli'nin de pazartesi günü müfettişlere ifade vereceğini belirtti.

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İSMEK ÇALIŞANLARINA SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Murat Ongun, İSPER tarafından 4 Şubat'ta İSMEK'in 25 eski yöneticisi ve bölge sorumlusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçeye göre, eski çalışanlar, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'zimmet' ve 'irtikap' ile suçlanıyor.

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Yeşim Meltem Şişli hakkında flaş gelişme... Ahlaksızlığın hesabını verecek
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