Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Numuneler negatif çıktı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

*Çin'den gelen 61 kişiden 2'inci numuneler alındı. 2'inci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen kişilerde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadı.

*Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik.

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