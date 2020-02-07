Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Numuneler negatif çıktı...

Son Dakika: açıkladı: Numuneler negatif çıktı...

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Koca: "Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilen 61 kişiden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı."

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 16:57 ABONE OL
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Numuneler negatif çıktı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

*Çin'den gelen 61 kişiden 2'inci numuneler alındı. 2'inci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen kişilerde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadı.

*Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çin Büyükelçiliğine resmi yazı göndererek Türkiye'ye çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılması, belirti ve bulgular açısından takiplerinin yapılması ve Sağlık Bakanlığının izniyle çalışmaya başlamaları hususunu bildirdik.

Ayrıntılar geliyor...

Çin'deki Türkleri ülkeye taşıyan 'Koca Yusuf' için özel hazırlık

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: Numuneler negatif çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN