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Son dakika! İletişim Başkanı : Rejim devre dışı kalmadan barışı sağlamak mümkün değil

Son dakika haberi! İletişim Başkanı , Suriye'deki son durumu değerlendiren açıklamasında kalıcı barışın Rejim'in devre dışı bırakılmasıyla gerçekleşeceğini söyledi. Altun "İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir." dedi.

Giriş Tarihi: 8.2.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 11:21 ABONE OL
Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rejim devre dışı kalmadan barışı sağlamak mümkün değil

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Suriye Medya Forumu açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, "İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz, şehitlerimizin hesabı sorulacak. İdlib'de yaşananları sineye çekemeyiz. Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz." dedi.

Fahrettin Altun'un konuşmasının satır başları şöyle;

"2013'te sınırlarımızın güneyinde ağır bir kıyım yaşanmaya başladı. Türkiye bugün de Suriye krizinin temelinde Esed rejiminin olduğunu bilmektedir. Suriye'de yaşanan insani kriz 2015'te Avrupa'nın göbeğine ulaşmıştır.

REJİME NASIL PAYANDA OLDUĞUNU BİLMEKTEYİZ

DEAŞ tehdidi ile terör küresel bir boyut kazanmıştır, bölge terör ile dizayn edilmeye çalışılmıştır. PKK/PYD terör örgütünün rejime nasıl payanda olduğunu bilmekteyiz. Türkiye bölgedeki harekatlarla binlerce kilometrelik alanı terör örgütlerinden temizlendi. Türkiye geriye bıraktığımız 9 yıl içerisinde Suriye'nin meşru muhalefetinin yanında olmuştur.

REJİM DEVRE DIŞI BIRAKILMADAN BARIŞIN SAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Rejim devre dışı bırakılmadan Suriye'de kalıcı barışın sağlanması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde hem sahada hem de masada vekalet savaşlarının sonlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. İdlib'de yaşananları sineye çekmemiz asla mümkün değildir, şehitlerimizin hesabı sorulacak. Bayrağımıza el uzatan Esed'in yeri Uluslararası Adalet Divanı'dır.

"ŞEYTANİ KUŞATMA SENARYOLARINI DA BOŞA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Yalnızca kendi ulusal güvenliğimiz için değil bölgeye yönelik şeytani kuşatma senaryolarını da boşa çıkarmak istiyoruz. Kimse Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'den başladığı gerçeğini gözardı etmemelidir. Sınırlarımızın ötesindeki süreç durdurulmazsa büyük bir mülteci akını daha Avrupa'ya ulaşacak."

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Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rejim devre dışı kalmadan barışı sağlamak mümkün değil
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