Son dakika! MSB'den açıklama: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması az önce geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

MSB açıklamasında "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/qxIpcFBsez