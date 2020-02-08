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Son dakika! 'den açıklama: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada "Suriye’nin kuzeyinden kaçan 5 /YPG’li terörist, 'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 8.2.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 14:25 ABONE OL
Son dakika! MSB'den açıklama: 5 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması az önce geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

MSB açıklamasında "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika! MSB'den açıklama: 5 terörist teslim oldu
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