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MSB'den sert açıklama: Emir verildiğinde gereken yapılacak

için, "Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir." açıklamasında bulundu. Öte yandan, TSK'nın İdlib'de verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğu, emir verilmesi durumunda gereğinin yapılacağı bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 7.2.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 13:18 ABONE OL
MSB'den sert açıklama: Emir verildiğinde gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanlğı İdlib için, "Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir." açıklamasında bulundu.

TSK HER GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR

Güvenlik kaynakları, TSK'nın İdlib'de verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu, emir verilmesi durumunda gereğinin yapılacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, "Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi. Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacak."

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MSB'den sert açıklama: Emir verildiğinde gereken yapılacak
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