İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı: Suriye'de barışın anahtarı Türkiye'dir

Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve katliamlara Türkiye olarak her zaman karşı olduklarını dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir video yayınladı. Altun yayınladığı videoda Suriye'deki barışa ve istikrara Türkiye olarak katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da bölgede istikrar için mücadele edeceklerini vurguladı.Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir

Son dakika! Fahrettin Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye'dir" paylaşımı | Video