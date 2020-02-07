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İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı: 'de barışın anahtarı 'dir

İletişim Başkanı sosyal medyadan dikkat çeken bir video paylaştı. olarak 'den her zaman barıştan yana olduklarını söyleyen Altun " Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 12:55 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:57 ABONE OL
İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı: Suriye'de barışın anahtarı Türkiye'dir
Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve katliamlara Türkiye olarak her zaman karşı olduklarını dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir video yayınladı. Altun yayınladığı videoda Suriye'deki barışa ve istikrara Türkiye olarak katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da bölgede istikrar için mücadele edeceklerini vurguladı.

İşte İletişim Başkanı Altun'un o paylaşımı;

Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir

Son dakika! Fahrettin Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye'dir" paylaşımı | Video

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İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan paylaştı: Suriye'de barışın anahtarı Türkiye'dir
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