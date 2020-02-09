Derhal istifa et

İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki yağdı. Akıncının skandal açıklamalarına ise en çok Rum tarafı sevindi.
PROVOKATÖR SÖZCÜSÜ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Rumların stratejik hesaplarına hizmet eden
bu şahıs milli gerçeklerden bütünüyle kopmuştur.
Aynı zamanda şehitlerimizin aziz
hatıralarına cephe almış, acil çözüm diye
taviz ve teslimiyetin provokatör sözcülüğüne
heves etmiştir. (Açıklamalar) utanmazlık
olduğu kadar tamiri ve tedavisi
imkansız bir Türkiye husumetidir. KKTC
Cumhurbaşkanı'nın çarpık tavrı emsalsiz
işgüzarlık ve işbirlikçilik örneğidir.
Anavatan-yavru vatan ayrımına karşı
çıkan, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı
azaltmak için Güney Kıbrıs Rum
Kesimi'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu
küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini
itiraf eden Akıncı ENOSİS'in yörüngesine
çoktan girmiştir. Türkiye'ye ve Türk
milletine şükran duyması gerekirken sırtını
dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir.
Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği
koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu
nedenle Cumhurbaşkanlığından
derhal istifa ederek emaneti
Kıbrıs Türklüğü'nün iradesine
tevdi etmesi kaçınılmaz ve
hayati bir sorumluluktur.
Bundan sonraki hayatına Güney
Kıbrıs Kesimi'nde devam etmesi daha
makul ve mantıklı bir tercih olarak önünde
durmaktadır. Onurlu ve şerefli hareket ederek
görevinden affını istemesi yegâne beklentimiz
ve temennimizdir.
BÖYLE BİR KİŞİ TÜRK OLAMAZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Her şartta KKTC'nin yanında olan,
hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye
Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri
kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz
siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye
Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına
asla müsaade edilmeyecektir. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Bu sözler, Kıbrıs Türklerine ve
orada Türkiye'nin, aziz milletimizin tarih
boyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Türk
milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek,
bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde
sandıkta verecektir. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal:
Bu sözleri sarf
edebilen birinin öncelikle Türk olması
ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında
yapılan Barış Harekâtı ile özgürlüğü ve
kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs
Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal
istifa etmesi en hayırlısı olur. ANKARA
AK PARTİ: KINIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Akıncı, yaptığı açıklamalarla
Türkiye Cumhuriyeti'ne ve
milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan
dolayı özür dilemelidir.
Tarihimizin milli kazanımlarına
ve saygın şahsiyetlerine
dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.
Kıbrıs Türkü'ne düşmanlık
eden Rum siyasetçilerin
üslubunu Akıncı kendisine
yakıştırıyorsa bunun KKTC
Cumhurbaşkanlığı makamına da
saygısızlık olduğu açıktır.
Türkiye Cumhuriyeti
her koşulda Kıbrıs Türkü'nün
yanındadır. Kıbrıs
Türkü'nün davası
dün olduğu
gibi bundan
sonra da tereddütsüz
savunulacaktır.
SON DERECE YANLIŞ
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar:
Akıncı'nın olmayan bir şeyi
ileri sürerek Türkiye'ye yönelik
eleştireler yöneltmesinin
'seçimleri kazanma niyetli'
son derece yanlış
bir davranış.
EN ÇOK RUMLAR SEVİNDİ
AKINCI'NIN açıklamaları Rum basınında çok geniş şekilde yer aldı. Gazeteler, "Mustafa Akıncı'dan cesur açıklamalar", "Türkiye'ye bağlanmaya karşı mücadele ilan etti" başlıklarını kullandı. KKTC medyası da, Akıncı'nın açıklamalarını, "Anavatan-Yavruvatan değil, bağımsız ve kardeşçe" başlıklarıyla verdi.
İŞTE O SKANDAL AÇIKLAMALAR
26 NİSAN'DA yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan ve İngiliz The Guardian'a konuşan Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi. Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.