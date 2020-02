Derhal istifa et

İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki yağdı. Akıncının skandal açıklamalarına ise en çok Rum tarafı sevindi.Rumların stratejik hesaplarına hizmet edenbu şahıs milli gerçeklerden bütünüyle kopmuştur.Aynı zamanda şehitlerimizin azizhatıralarına cephe almış, acil çözüm diyetaviz ve teslimiyetin provokatör sözcülüğüneheves etmiştir. (Açıklamalar) utanmazlıkolduğu kadar tamiri ve tedavisiimkansız bir Türkiye husumetidir. KKTCCumhurbaşkanı'nın çarpık tavrı emsalsizişgüzarlık ve işbirlikçilik örneğidir.Anavatan-yavru vatan ayrımına karşıçıkan, Türkiye'ye ekonomik bağımlılığıazaltmak için Güney Kıbrıs RumKesimi'nin desteğine ihtiyaç duyduğunuküstahça seslendiren ve gizli niyetleriniitiraf eden Akıncı ENOSİS'in yörüngesineçoktan girmiştir. Türkiye'ye ve Türkmilletine şükran duyması gerekirken sırtınıdönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir.Mustafa Akıncı'nın işgal ettiğikoltuğa layık olmadığı açıktır. Bunedenle Cumhurbaşkanlığındanderhal istifa ederek emanetiKıbrıs Türklüğü'nün iradesinetevdi etmesi kaçınılmaz vehayati bir sorumluluktur.Bundan sonraki hayatına GüneyKıbrıs Kesimi'nde devam etmesi dahamakul ve mantıklı bir tercih olarak önündedurmaktadır. Onurlu ve şerefli hareket ederekgörevinden affını istemesi yegâne beklentimizve temennimizdir.Her şartta KKTC'nin yanında olan,hak ve menfaatlerini koruyan TürkiyeCumhuriyeti için kullanılan ifadelerikınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuzsiyasi yaklaşımlarla KKTC'de, TürkiyeCumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasınaasla müsaade edilmeyecektir.Bu sözler, Kıbrıs Türklerine veorada Türkiye'nin, aziz milletimizin tarihboyunca vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır.Türkmilleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek,bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimdesandıkta verecektir.Bu sözleri sarfedebilen birinin öncelikle Türk olmasıihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılındayapılan Barış Harekâtı ile özgürlüğü vekimliği güvenceye kavuşan gerçek KıbrısTürklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhalistifa etmesi en hayırlısı olur. ANKARAAkıncı, yaptığı açıklamalarlaTürkiye Cumhuriyeti'ne vemilletimize karşı yaptığı saygısızlıktandolayı özür dilemelidir.Tarihimizin milli kazanımlarınave saygın şahsiyetlerinedil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.Kıbrıs Türkü'ne düşmanlıkeden Rum siyasetçilerinüslubunu Akıncı kendisineyakıştırıyorsa bunun KKTCCumhurbaşkanlığı makamına dasaygısızlık olduğu açıktır.Türkiye Cumhuriyetiher koşulda Kıbrıs Türkü'nünyanındadır. KıbrısTürkü'nün davasıdün olduğugibi bundansonra da tereddütsüzsavunulacaktır.Akıncı'nın olmayan bir şeyiileri sürerek Türkiye'ye yönelikeleştireler yöneltmesinin'seçimleri kazanma niyetli'son derece yanlışbir davranış.AKINCI'NIN açıklamaları Rum basınında çok geniş şekilde yer aldı. Gazeteler, "Mustafa Akıncı'dan cesur açıklamalar", "Türkiye'ye bağlanmaya karşı mücadele ilan etti" başlıklarını kullandı. KKTC medyası da, Akıncı'nın açıklamalarını, "Anavatan-Yavruvatan değil, bağımsız ve kardeşçe" başlıklarıyla verdi.26 NİSAN'DA yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan ve İngiliz The Guardian'a konuşan Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi. Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

