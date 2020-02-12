Mehmet Barlas: İlker Başbuğ o gün başka bugün başka konuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

SABAHGazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Meclis iradesini hedef alan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, FETÖ çıkışı ve zamanlamasını değerlendirdi. aHaber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Barlas, Başbuğ'un CHP'nin gazıyla tarihi gerçekleri saptırdığını belirtti. Başbuğ ile cezaevinde son röportajı kendisinin yaptığını ve o gün farklı bugün farklı konuştuğunu söyleyen Barlas şunları kaydetti:"Röportaj SABAH'ta yayınlandı, ertesi gün tahliye edildi. O zaman bambaşka konuşuyordu. Lüzumsuz suçlamalar, yanlış değerlendirmeler yapıyor. Türkiye'de sivil siyasetin, askerlerin siyasete müdahalesini önleyecek her çıkışı Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin yerleşmesi için önemli adımlardır. İlker Başbuğ bunun farkına varsa çok doğru olur. Ama galiba arkasında bir takım CHP'liler onu körüklüyor. O da tarihi gerçekleri hafif çarpıtıyor. Tarih konusunda fazla bilgili olduğunu da sanmıyorum. Mesela bir röportajında Goeben ve Breslau Alman gemilerini 1942'de Almanya'nın Karadeniz'e çıkardığı gemiler olarak vermişti. Onu da düzeltmiştik."