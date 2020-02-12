Milyonluk vurgunda tutuklama kararı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Yalova Belediyesi'nde 20 milyon lirayı aşan zimmet ve rüşvet vurgunu büyüyor. Soruşturma kapsamında aralarında CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yardımcısı Halit Güleç, şoförü ve sekreterinin de olduğu belediye çalışanları gözaltına alınırken, dün savcılağa çıkarılan isimlerden ikisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.Dün muhasebe çalışanı Reşat Elgin "Mali Hizmetler Şube Müdürü" Şenay Reyhan Kaş ile yardımcısı Saliha Öktemgil adliyeye çıkarıldı. Yapılan sorgulamanın ardından Öktemgil, adli kontrolle serbest bırakılırken, Elgin ve Kaş tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Yalova Valiliği'nin İçişleri Bakanlığı'ndan talep ettiği müfettişler ile savcılık bilirkişi atayarak tüm dosyaların tek tek incelemesini sürdürüyor. CHP'li isimler, yandaş firmalara verdikleri ihaleler üzerinden 20 milyon liralık rüşvet ve zimmet sağlamakla suçlanıyor.