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Son dakika: Savunma ve Dışişleri Bakanları Rusya'da görüşme gerçekleştirecek

Son dakika haberine göre ve Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'ya İdlib konusunda temaslarda bulunmak üzere gidecek. Başkan , Türk Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Rus mevkidaşlarıyla Rusya'da görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 13:00 ABONE OL
Son dakika: Savunma ve Dışişleri Bakanları Rusya'da görüşme gerçekleştirecek

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Savunma ve Dışişleri Bakanlarının Rusya'da mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştireceği bilgisini verdi. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşları ile İdlib konusunu görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rus heyet 2 kez Türkiye'ye gelmişti, önümüzdeki hafta Türk heyet Rusya'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu, İdlib'de yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Münbiç mutabakatı gereği ateşkesin kalıcı olması için çaba sarf ettik ama son zamanlarda rejim garantörleri somut adım atmadılar. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki süreçte atabileceğimiz adımları havadan karadan açıkladı. Bu konuda kararlıyız. Şehitlerin kanını yerde bırakmadık. İdlib'deki ateşkesin tesis edilmesi ve Münbiç anlaşmasına uyulması konusunda da atılacak adımları Sayın Cumhurbaşkanı'ımız açıkladı.

"Cumhurbaşkanı'mız bugün Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'yla da birlikte çalışmaya devam ederek ateşkesin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den bir heyet Rusya'ya gidecek."

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Son dakika: Savunma ve Dışişleri Bakanları Rusya'da görüşme gerçekleştirecek
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