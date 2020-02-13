Haberler Gündem Haberleri Deniz Yücel'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi

Deniz Yücel'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi Alman 'Die Welt' gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, “Terör örgütü propagandası yapmak" ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından toplam 4 yıl 3 aydan, 15 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

DHA Gündem Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:32 ABONE OL