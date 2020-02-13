CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun namus sözü vermesine rağmen, yerel seçimlerde, seçmenin takdiriyle CHP'li Belediye Başkanı seçilen İBB yönetimi, bu güne kadar binlerce işçiyi belediyeden çıkardı. Hukuksuz bir şekilde İBB'den çıkarılan işçiler haklarını aramak için açtıkları göreve iade davalarını bir bir kazanmaya başladılar.

Cahit Özkan “Kılıçdaroğlu, verdiği namus sözünü tutmadı” | Video

TBMM Genel Kurulunda görüşmeler devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ; "Genel Başkanınız tv kanalında "Bir gerçek dışılığı ne kadar çok tekrar ederse ve bunu egemen olduğumuz medya ne kadar çok söylerse buna o kadar çok inanan olur." Felsefesini ifade etmişti, bunun bu grupta karşılık bulduğunu görmek beni utandırıyor, demesi üzerine söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "Bu tespit Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu için yapılmış bir tespittir. Cümlenin öznesi Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Cahit Özkan konuşmasına şöyle devam etti; "CHP ne yapıyor? Israrla ve inatla milleti kandırmaya devam ediyor. Hodri Meydan, yerel seçimler sürecinde ne demişti Kılıçdaroğlu? "Eğer CHP'nin aldığı belediyelerde 1 kişi ama 1 kişi, işten çıkartılırsa beni bulacak. Namusum üzerine söz veriyorum" demişti. Peki Şimdi ne oldu?"

Özkan; "Daha önce geçmişte attığı yalanları nasıl noter senedi alarak millette güven tazelemeye çalışmış, başaramamışsa bu yalanlarla ısrarla ve inatla kamuoyu algısını yönlendirmeye çalışsanız da başarılı olamayacaksınız, size yüzlerce, binlerce noter senedi yetmeyecek."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun namus sözü vermesine rağmen, yerel seçimlerde seçmenin takdiriyle CHP'li Belediye Başkanı seçilen İBB yönetimi tarafından bu güne kadar binlerce işçi belediyeden çıkarıldı. Hukuksuz bir şekilde İBB'den çıkarılan işçiler haklarını aramak için açtıkları göreve iade davalarını bir bir kazanmaya başladılar.

Bu kararlardan birini meclis Genel Kuruluna sunan Özkan; " Namus sözü verdiğiniz, partizanlık yapmayacağız dediğiniz halde, neden bu işçileri kapının önüne koydunuz dediğimizde, CHP'li arkadaşlar "Bankamatik memuru" iftirasını atıyorlar. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen insanlar var, bunları söylediğimizde habersiz olduklarını görüyorum.

Elimizde bulunan mahkeme kararı, Kılıçdaroğlu'nun verdiği namus sözünün yerine getirilmediğinin sübut bulmuş hâlidir."

Mahkeme kararını CHP grubuna uzatan Özkan; "Gereğini yapmanızı temenni ediyorum. Takipçisi olacağız." dedi