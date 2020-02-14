15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı başbakan kim olacaktı?

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, FETÖ'nün siyasi ayağının CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan dünkü konuşmasında şunları söyledi;

"Son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Kılıçdaroğlu, bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. Çünkü bu ülkede FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir."

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'FETÖ'nün siyasi ayağı' cevabı | Video

Okan Müderrisoğlu'nun açıklamalar;

"Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle CHP bu işin tam göbeğine yerleşti. Kılıçdaroğlu, kaset kumpasının dahi sorumluluğunu üzerimize yıkmaya çalışarak, FETÖ'nün istediği yolda yürümeye başladı. Bölücü, mezhepçi terör örgütleriyle ve uzantılarıyla kol kola yürüyen CHP, 17-25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir. Esasen bu konuda söyleyecek tek sözü olmayan partinin FETÖ'nün siyasi ayağı diye ortaya çıkması, suç mahalline dönen hırsız misali kendi kendini ele vermesidir."

SABAH GAZETESİ ANKARA TEMSİLCİSİ OKAN MÜDDERİSOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

"Bu daha büyük bir planlamanın bir parçası. İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları sn. Cumhurbaşkanı tarafından çok sert bir şekilde karşılandı. Hatta bu konuyla ilgili dava açılması bile istendi. Bugün artık biliyoruz ki bugün Türkiye'de siyaseti milletle yapmayan her merkez siyaset dışı bir arayışa girdiğin akıl hocaları bulabiliyor." dedi.

Cevap bekleyen sorular: E-muhtırayı verenler ve CHP işbirliği mi yapacaktı? 15 Temmuz'un Başbakanı kim olacaktı?

FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş şunları söyledi: 15 Temmuz başarılı olsaydı siyasi olarak kimler öne çıkarılırdı gibi sorular sorulduğunda şunu söyleyebiliriz; o geceki fotoğraflara veya videolara baktığımızda tanklardan izin ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip darbeyi televizyondan izleyen bir kişi var ortada. İlker Başbuğ'un açıklamaları sonrası Kılıçdaoğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı şeklindeki sözlerine yeniden başladı."