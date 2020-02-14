SON DAKİKA HABERİ! Sınıra komando takviyesi! 400 komando Suriye sınırında

Bölgede barışın temini ve sınırlarımızı terör tehdidinden korumak maksadıyla bulunan askerlerimize Esad Rejimi tarafından gerçekleştirilen 2 alçak saldırı sonrasında sevkıyat ve hazırlıklar hız kazanmıştı. Son 1 haftada gerçekleşen yoğun askeri araç ve mühimmat sevkıyatına ek olarak bugün edinilen son dakika bilgisinde sınıra 400'e yakın komandonun sivil araçlarla takviye olarak birliklere gönderildiği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ

SINIR BİRLİKLERİNE TAKVİYE OLDULAR

Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 komando bugün saat 10.00 sıralarında sivil otobüslerle sınır birliklerine takviye olarak gönderildi. Kahraman komandolarımızın ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görev yapacağı öğrenildi.