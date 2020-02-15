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son dakika haberleri: Ceza indirimi 2020 detayları belli oldu! Af yasası Meclis'e sunuldu mu, hangi suçları kapsıyor?

İkinci Yargı Paketi ve Genel ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis'e sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' için önemli açıklamalarda bulundu. Gül'ün bu açıklamasının ardından ise 2020 af yasası ve ceza indirimi hakkındaki detaylar ortaya çıktı. Bilindiği gibi, Başkan Erdoğan'a konuyla ilgili bir sunum yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre, evde ve hafta sonu infaza yenileri eklenecek. Mahkûmlar hafta sonu ve gece hapiste, hafta içi ve gündüz işinde olacak. Yaşlı mahkûmlar cezalarını evde tamamlayacak. Peki, af yasası Meclis'e ne zaman sunulacak, ceza indirimi kimleri ve hangi suçları kapsayacak? İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 15.2.2020 08:03 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 08:03 ABONE OL
Af yasası son dakika haberleri: Ceza indirimi 2020 detayları belli oldu! Af yasası Meclis'e sunuldu mu, hangi suçları kapsıyor?

İkinci Yargı Paketi ve Genel hakkında son dakika haberleri art arda geliyor. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın sonlarında başlayan çalşmalar, mahkumlar ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Birinci Yargı Paketi daha önce Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de af yasası ve ceza infaz indiriminin yakın zamanda Meclis'e geleceğini açıklamıştı.

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN SUNULACAK?

Adalet Bakanı Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, 'İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman sunulacak?' sorusuna yanıt verirken flaş açıklamalarda bulundu.

CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ VE HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?

Cezaevlerindeki doluluğu azaltmak için hazırlanan infaz indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yeni bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, 6 suç dışındaki suçlarla ilgili cezalarda indirime gidilmesinin yanı sıra, alternatif infaz yöntemleri üzerinde duruldu. Peki, af yasası ne zaman çıkacak, ceza indirimi kimleri kapsayacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...

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Af yasası son dakika haberleri: Ceza indirimi 2020 detayları belli oldu! Af yasası Meclis'e sunuldu mu, hangi suçları kapsıyor?
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