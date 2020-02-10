Web TV Haber Son dakika! Yeni infaz düzenlemesinde neler var? Gece cezaevinde gündüz işte... | Video

Son dakika! Yeni infaz düzenlemesinde neler var? Gece cezaevinde gündüz işte... | Video

Son dakika! Yeni infaz düzenlemesinde neler var? Gece cezaevinde gündüz işte... | Video
10.02.2020 | 11:35

Son dakika flaş haber...Hükümlülere, gece hapiste gündüz işte formülü nasıl işleyecek? İşte cezaevinde kalan hükümlüler için sağlanacak o imkanlar...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika! Yeni infaz düzenlemesinde neler var? Gece cezaevinde gündüz işte... | Video 03:09
Son dakika! Yeni infaz düzenlemesinde neler var? Gece cezaevinde gündüz işte... | Video 10.02.2020 | 11:35
Son dakika! Kalbinden bıçakladığı kocayı öldüren Kadir Şeker olayında Avukat Gonca Geçme'den flaş açıklama | Video 03:34
Son dakika! Kalbinden bıçakladığı kocayı öldüren Kadir Şeker olayında Avukat Gonca Geçme'den flaş açıklama | Video 10.02.2020 | 11:32
İstanbul Sultangazi'de çocuklarına hırsızlık yaptıran kadınlar kamerada | Video 00:41
İstanbul Sultangazi'de çocuklarına hırsızlık yaptıran kadınlar kamerada | Video 10.02.2020 | 11:21
Son dakika! Avukattan canlı yayında flaş Kadir Şeker açıklaması! Kesinlikle... | Video 05:05
Son dakika! Avukattan canlı yayında flaş Kadir Şeker açıklaması! "Kesinlikle..." | Video 10.02.2020 | 10:33
İstanbul'da dehşet görüntüleri! Köpeği defalarca tekmeleyen şahıs, serbest bırakıldı | Video 00:54
İstanbul'da dehşet görüntüleri! Köpeği defalarca tekmeleyen şahıs, serbest bırakıldı | Video 10.02.2020 | 10:49
Son dakika! Eşiyle tartışan kocayı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker serbest bırakılacak mı? | Video 05:05
Son dakika! Eşiyle tartışan kocayı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker serbest bırakılacak mı? | Video 10.02.2020 | 10:33
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları kamerada... Yol ortasında vurduğu kadının başında bekleyip kaçtı | Video 04:07
Son dakika! İstanbul Esenyurt'ta dehşet anları kamerada... Yol ortasında vurduğu kadının başında bekleyip kaçtı | Video 10.02.2020 | 10:07
Son dakika! Poşetle kayak keyfinde yaşanan kaza dehşeti kamerada | Video 01:05
Son dakika! Poşetle kayak keyfinde yaşanan kaza dehşeti kamerada | Video 10.02.2020 | 10:09
Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video 00:57
Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video 10.02.2020 | 10:11
Son dakika! Bankaların aldıkları EFT ücretlerine indirim! İşte yeni 2020 yılı EFT ücretleri... | Video 06:59
Son dakika! Bankaların aldıkları EFT ücretlerine indirim! İşte yeni 2020 yılı EFT ücretleri... | Video 10.02.2020 | 09:54
Son dakika! Ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün dansı sosyal medyada olay oldu | Video 00:14
Son dakika! Ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğün dansı sosyal medyada olay oldu | Video 10.02.2020 | 09:58
Son dakika! İstanbul'da özel hastanedeki Bulgaristan uzantılı organ ticaretine polis operasyonu | Video 02:07
Son dakika! İstanbul'da özel hastanedeki Bulgaristan uzantılı organ ticaretine polis operasyonu | Video 10.02.2020 | 09:52
Son dakika! Konya'da eşiyle tartışan kocayı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker olayında flaş gelişme | Video 03:17
Son dakika! Konya'da eşiyle tartışan kocayı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker olayında flaş gelişme | Video 10.02.2020 | 09:31
Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden duygulandıran 'Türk Bayrağı' paylaşımı | Video 00:58
Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden duygulandıran 'Türk Bayrağı' paylaşımı | Video 10.02.2020 | 09:01
En sevdiği oyuncağı depremzede çocuklara gönderen minik yürekten duygulandıran mektup | Video 04:23
En sevdiği oyuncağı depremzede çocuklara gönderen minik yürekten duygulandıran mektup | Video 09.02.2020 | 18:13
İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi | Video 01:16
İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi | Video 09.02.2020 | 18:13
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği | Video 01:16
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği | Video 09.02.2020 | 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yılda bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik 02:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan "17 yılda bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik" 08.02.2020 | 17:14
Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi USOM açılıyor | Video 01:33
Son dakika... Türkiye'nin siber saldırılara müdahale merkezi (USOM) açılıyor | Video 08.02.2020 | 12:47
Son dakika! İlker Başbuğ'un zamanlaması manidar FETÖ çıkışının amacı ne? | Video 10:10
Son dakika! İlker Başbuğ'un zamanlaması manidar FETÖ çıkışının amacı ne? | Video 08.02.2020 | 15:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN