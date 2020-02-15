Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 45 bin yeni üyesine "hoşgeldin" diyorum. Yeni üyelerimizin partimize katılmasına katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Gençlik kollarında aktif siyasete başladığım, 1976'dan beri bu çalışmaların önemine yakinen tanık biriyim. Bugün, AK Parti 10,5 milyon üye sayısıyla Türkiye'nin en çok üyesi bulunan bir partidir. Bunun dünyada da bir örneği yok.



Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 10 gibi önemli bir orana yaklaşıyor. Geçtiğimiz yıl nüfus 83 milyonu aştı. Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden görevimizi yerine getirmiş saymıyoruz. Türkiye'nin en çok oy alan ve 17 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan partisinin Genel Başkanı olarak hala diğer partilerden çok il ve ilçe ziyaretleri yapıyorum.

AK Parti'nin sırtını yere getirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. AK Parti uluslararası coğrafyaya hitap eden bir partidir. Bunun idrakı içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"AK Parti milletin partisidir" Bunu boşuna söylemiyoruz. İsminden ve programından başlayarak her şeyiyle milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla inşa ettik. Burada kibir gurur yok. Birileri afra tafra yapabilir. Gurur satabilir ama biz bunu asla yapamayız. Bizim için tebessüm bir sadakadır. Bunu böyle bileceğiz.

Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana değil tabandan tepeye hareket eden tek parti, AK Parti'dir.

Üye çalışması yapmak aynı zamanda kapı kapı dolaşmak, sıkılmadık el, dokunmadık gönül bırakmamak anlamına gelir. Biz milletimizle birlikte olacağız ki seçimde oy istemeye yüzümüz olsun. Son yıllarda girdiğimiz oy oranımızı asla yeterli görmüyoruz. AK Partinin olması gereken yer yüzde 50'lerin çok çok üstündedir. İnşallah yeni çalışmalarla bunu sağlayacağız. Kuru üye değil, her üye bileceğiz ki adeta birer çarpan olarak artacak.

AHaber CANLI YAYIN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AK PARTİ ÜYELERİNE SÜRPRİZ TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti üyesi olan Berfin Dağdelen'le üye buluşması töreninde konuştu. AK Parti üyesi Berfin Dağdelen'le konuşması şöyle;

Berfin Dağdelen: Siz kimi aramıştınız?

Erdoğan: Ben Berfin Dağdelen'i arıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda biz İl Teşkilatı'nda toplantıdayız. Partimize üye oldunuz mu?

Berfin Dağdelen: Evet oldum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda bini aşkın kardeşimiz sizi tebrik ediyor.

Telefon kapanınca Erdoğan, "hat" düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berfin hanım üyeliğinizi tebrik etmek için arıyorum

Berfin Dağdelen: Teşekkür ederim sağolun var olun. Biz ailecek üyeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle mi?

Berfin Dağdelen: Şimdi yeni bir hamle başlatıyoruz. AK Parti ailesine girdikten sonra yeni yeni üyeler katacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah.

Bütün aileye şahsım ve binlerce arkadaşımla selam söylüyorum.

Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum.



'TEŞEKKÜRLER BAŞKANIM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğan Bey nasılsınız. Üyeliğiniz hayırlı olsun diyelim mi?

Doğan Bey: Teşekkür ederim. Diyelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaç kardeşsiniz? Şu anda bini aşkın bütün kardeşlerimizle birlikteyiz. Nerede okuyorsun?

Doğan Bey: Sakarya'da okuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi bölüm?

Doğan Bey: Dış ticaret.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırlı olsun. Allah hayırlısına erdirsin. Senin gibi genç kardeşlerimizin üye kaydı yapmasını bekliyorum.

Doğan Bey: Teşekkür ederim başkanım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün aileye selamlarımızı iletin. Bütün arkadaşlarımızın selamları var. Derslerinizde başarılarınızı diliyoruz.

Doğan Bey: Teşekkürler başkanım.