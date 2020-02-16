Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye yeni üye olan partililerle telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde, her ilçeden bir yeni üyeyi telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen törende, konuşmasına bir süre ara vererek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımıyla ilçelerdeki yeni üyelerin üyelik formlarının bulunduğu klasörden tesadüfi olarak seçilen yeni üyeleri aradı. Görüşmeler sırasında birçok üyenin Erdoğan ile konuştuğuna inanamaması üzerine renkli görüntüler ortaya çıktı.
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