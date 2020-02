Kandil yolunda kurtarıldılar

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2 terörist tarafından otomobille kaçırılıp terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna götürülmek istenen 2 genç kız, Erzurum Valisi Okay Memiş'in koordine ettiği operasyon ile kurtarıldı.

Kentin Karayazı ilçesine bağlı Geventepe Mahallesi'ne Batman'dan gelen 2 terörist, köyde oturan N.O. (18) ile amcasının kızı D.O'yu (21) zorla alıkoyup bir otomobile bindirdi. Teröristler daha sonra genç kızları örgütün dağ kadrosuna götürmek amacıyla kaçırdı. Durumdan haberdar olan güvenlik güçleri olayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e iletti. Vali Memiş'in genç kızların kurtarılması ve söz konusu kişilerin yakalanması için operasyon talimatı vermesiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri, kısa sürede mahalleye hareket etti.

Bölgede gerekli güvenlik tedbirleri aldıktan sonra Memiş'in talimatı doğrultusunda operasyon yapan jandarma timleri, her iki teröristi kaçırdıkları genç kızlar ile mahallenin kırsalında yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen teröristler, buradaki işlemlerinin ardından Karayazı Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan ve suçlarını itiraf eden her iki terörist, tutuklanıp cezaevine konuldu. Örgütün milis yapılanmasında yer aldıkları belirtilen teröristlerin genç kızları kaçırmadan bir gün önce ilçeye gelip bir otelde konakladıkları öğrenildi.

Psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verildi. Genç kızlar daha sonra eğitimlerine devam etmeleri için Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi.

Benzer durumdaki gençler için her türlü şevkat elini uzatacaklarını söyleyen Vali Memiş ise "Genç kızlarımıza, çocuklarımıza ve gençlere yönelik terör örgütü kara propaganda da bulunuluyor ama hiçbir çocuğumuz kendisini çaresiz hissetmesin. Devlet var, yüce millet var. Derdi ve tasası olanın yanındayız. Her türlü sosyal yardımı yapacak güçteyiz. Her türlü şefkat elini uzatacak durumdayız. Halkımızın can, mal ve namus güvenliğini koruyoruz, onların emrindeyiz. Bu yapılanmalara bölgede asla fırsat veremeyeceğiz. Bu ülkede bir tane terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz sürecektir" dedi.