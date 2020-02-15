Son dakika! TBMM'de HDP'li vekilden skandal PKK açıklaması | Video

Son dakika haberi... HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın TBMM'de kürsüde yaptığı skandal PKK açıklamasına tepkiler büyüyor. Konuşmasında; terör örgütü PKK'yı 'Silahlı Kürt muhalefeti olarak tanımlayan HDP'li Işık'ın açıklamalarını kınadıklarını belirten MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bu ifadeler terörizm destekçiliğidir, PKK terör örgütü dokümanlarında yer alan ifadelerdir. Bu sözleri ancak bir terörist söyleyebilir" dedi.