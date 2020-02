FETÖ’nün Rusya İmamı Kerim Has ‘kara propagandaya’ Halk Tv’de devam etti

Türkiye'deki kimi medya organlarında yorumlarına yer verilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı şüpheli Kerim Has hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bir FETÖ itirafçısı aynı evde kaldıklarına dair itirafta bulunmuştu.

Türkiye'deki çeşitli gazetelerde makaleleri ve televizyonlarda da yorumlarına yer verilen FETÖ şüphelisi Has, bugün Halk TV'nin canlı yayın konuğu olduğu programda da 'Rusya Analisti' olarak sunuldu.

RUSYA İLE DİPLOMATİK ÇIKMAZI AMAÇLADI

Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib konusundaki diplomatik çözüm yollarını engelleme adına Has'ın programda sarf ettiği farklı yorumlar dikkat çekti. Has, "Moskova'da yapılacak görüşmelerde Rus tarafının Türkiye'nin gözlem noktalarından çekilmesi gündeme gelecektir" diyerek Rusya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkide bir çıkmazı amaçlandığı görüldü.

YANILTICI BİLGİLER SUNDU, FİKRİNİ YAYMAYA ÇALIŞTI

Halk TV'nin canlı yayınında, FETÖ'nün Rusya İmamı şüpheli Kerim Has, Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmelerde çözümsüzlüğü sağlamak için yanıltıcı bilgiler de sundu. Genellikle tarafsız bir analistmiş görünümü veren Has, objektif görünümlü yorumlar sunuyormuş gibi yaparak kamuoyu nezdinde de fikirlerini yaymaya çalıştı.

FETÖ, TÜRKİYE KAMUOYUNU KORKUTMAYI HEDEFLEDİ

İki ülke arasında savaş çığırtkanlığı yapan Has, Halk TV'deki programda, "Suriye ordusu ve Türk ordusu arasında bir çatışma olsa hedef alınacaklar ilk gözlem noktalarındaki Türk askerleri olacaktır" diyerek Türkiye kamuoyunu korkutmayı hedefliyor. Suriye'nin Şam yönetimi hakkında yorumlarda da bulunan Has, Ankara'nın ne yapması gerektiği konusunda da akıl vermeye yeltendi.

TÜRK KAMUOYUNUN MORALİNİ BOZMAK İSTEDİ

Programda, "Bölgede teröristinden ılımlısına yapılan her hareketin sorumluluğu Türkiye'nin üzerine kalacak" diyerek kötümser bir senaryo sunan Has, Türkiye'deki kamuoyunun moral motivasyonunu bozmayı da amaçladı. Türkiye'nin İdlib konusunda çok net adımlar attığını göstermek istemediği gibi karamsar bir tablo da çizdi. Zaten Kerim & Kremlin isimli Youtube kanalında da Türkiye'yi karalayıcı ve yanıltıcı yorumlarını sanki Rus medyasına yansıyan haberleri aktarıyormuş görünümü vererek sunan Has'ın aralardaki cümlelerinden nasıl bir Türkiye karalaması yaptığı ve neyi amaçladığı anlaşılıyor.

ANKARA BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bilindiği gibi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede FETÖ itirafçısı olan şüpheli E. G.'nin itiraflarında FETÖ'nün Rusya İmamı olan şüpheli Kerim Has ile aynı evde kaldıklarını itiraf etmişti. İddianameye yansıyan ifadesinde FETÖ şüphelisi E.G.: "2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla Rusya'ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İ., beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı" demişti. FETÖ'nün Rusya İmamı şüpheli Kerim Has hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.