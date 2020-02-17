AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaştı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

(Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır.

30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir.

LİBYA'DA ATEŞKES ÇABALARI

Batı'nın Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir.

Avrupa Birliği, Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacak. Bu bile yaklaşımdaki sağlıksızlığı gösteriyor."

HİLMİ ÖZKÖK AÇIKLAMASI

Eski Genelkurmay Başkanları İlker Başbuğ ve Hilmi Özkök'ün açıklamalarına ilişkin Çelik:

Bizim siyasi hafızamız kuvvetlidir. Silahlı kuvvetlerden çok sayıda asker çeşitli sebeplerden atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? Ya da devlet tarafından terör örgütü olarak tanınmamış bir takım yapılara sahip olanların hiçbiri atılmıyor muydu? Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konusu olanların bir tanesi ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti yüzünden ya da dindarlığı yüzünden atılmıştır. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Herkes kendi dönemiyle ilgili olarak, kendisinin mükemmel işler yaptığını kendisi dışında herkesin hatalı davrandığını söylemek gibisinden maalesef çok indirgemeci bir yaklaşım üzerinde gidiyor.

EK GÖSTERGE VE İNFAZ DÜZENLEMESİ

Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor.