SON DAKİKA: Kayseri'de dev operasyon! Tam 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Kayseri merkezli düzenlenen operasyonda, 470 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen akaryakıtın piyasa değerinin 3 milyon TL olduğu belirtildi. Operasyonda 12 şüpheli de gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde kentte kaçak akaryakıt ticareti yapıldığı tespit edildi.

ÜÇ İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 3 milyon TL olduğu belirtilen 70 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.