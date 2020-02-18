Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçtimiz cumartesi günü gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştı. Suriye'de Esad rejimi saldırılarının kabul edilemez olduğunun altının çizildiği ve İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan dün açıklama yapıldı. Açıklamada, "Görüşmede Trump, Erdoğan'a Türkiye'nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti" bilgisi paylaşıldı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere'in yayımladığı yazılı açıklamada Trump'ın görüşmede, Rusya'nın Esad rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğin dile getirildiğine de işaret edildi.

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