150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktalarını korumak ve Türkiye'ye göçü önlemek amacıyla İdlib'in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor. İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, sınırı geçiyor. Araçların sınırı geçişi sırasında vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.
Giriş Tarihi: 17.02.2020
12:18
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
12:28
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