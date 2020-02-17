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150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () gözlem noktalarını korumak ve 'ye göçü önlemek amacıyla 'in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor. İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, sınırı geçiyor. Araçların sınırı geçişi sırasında vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 12:28
150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

Suriyede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () gözlem noktalarını korumak ve 'ye göçü önlemek amacıyla 'in güneyi ve doğusuna askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı devam ediyor.

150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri (), 'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

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150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

Konvoy güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaştı.

150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen 'in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldı.

150 araçlık konvoy sınırı böyle geçti!

Saldırılarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.

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