CHP’li muhtara İBB’den kıyak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) uzun yıllar CHP meclis grubunda görev yapan Ulaş Aydın, bir süre sonra iştirak şirketlerinden Metro A.Ş.'de büro elemanı oldu. İşçi kadrosuna geçiş yapan Aydın 31 Mart'ta Eyüpsultan Güzeltepe Mahalle Muhtarlığı'na adaylığını koydu ve seçildi. Muhtarılık koltuğuna oturan Aydın, İBB'deki işinden maaş almaya devam etti.

Yasalarda bunun kanuna aykırı olmadığını savunan Aydın, "Memleketim Sivas'ta bunun çok örneği var" dedi. Aydın, SABAH'ın "Hem İBB'de hem muhtarlıkta mı çalışıyorsunuz?" sorusu üzerine şunalı söyledi: "Sabah 09.00'da muhtarlığı açıyorum. Yoğun tempo çalışıyorum. Sürekli sokakta vatandaşın sorunlarıyla ilgileniyorum. Muhtarlık mesaim 17.00 gibi bitiyor. 1.5 saat arada dinleniyorum. 19.30'da Esenler'deki işime gidiyorum. Burada da sabah 07.30'a kadar büro elemanı olarak çalışıyorum. Muhtarlığa geldiğim de de saat sabahın 08.00'i oluyor. 09.00'a kadar bir saat daha dinleniyorum. O bana yetiyor. Hafta sonu da çalışıyorum" dedi.

İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut konuyla ilgili "Yasalarda bu işe engel bir madde yok. Bir insan niye muhtarlığa adaylığını koyar? Tabi ki mahalesine hizmet etmek için. Vatandaş 24 saat ulaşabileceği bir muhtar ister. Bir insan hem kamu kurumunda çalışacak hem de muhtarlık yapacak. Bu etik değil. Bir insanın 24 saat çalışması mümkün değil. Çalışsa da iki işinde de verimli olamaz. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu.



MUHTARLIKTA HİÇ GÖRMEDİK

Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan Cemil Kırmızı ise "55 yıldır bu mahalledeyim. Seçimlerden sonra 2-3 defa muhtarlığa geldim ama muhtarı göremedim. Kadın görevli ya kaymakamlığa ya bir yere kadar gittiğini, bir saat içinde geleceğini söylüyor. Muhtarı bir gün yerinde göremedik. Son geldiğimizde de kapıda muhtarın telefon numarasıyla karşılaştık" dedi.

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