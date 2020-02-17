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  • Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

Askerlerin de sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasaya açık destek veren ve "Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" diyen dönemin Genel Başkanı 'ın kasedinin kanun teklifinin Meclis'ten geçtiği gece yayınlandığı ortaya çıktı.

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Yaşam
Giriş Tarihi: 17.02.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 19:20
Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

, 23 Haziran 2009 tarihinde 12 Eylül darbesinin ardından Anayasa'ya konulan geçici 15. maddenin değiştirilmesini istedi, 24 Haziran 2009 tarihinde ise "İktidarın darbeyle hesaplaşmak gibi bir niyeti varsa ve önünde hangi engel bulunuyorsa, o engelin aşılması için yardımcı olacağımızı söylüyorum. Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" ifadelerini kullandı.

Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

AK PARTİ VE CHP YASANIN ÇIKMASI İÇİN UZLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde 'ın teklifine destek verdi, AK Parti ve CHP'nin grup başkanvekilleri buluştu. , darbecilerin yargılanması için somut bir adım atarak, AK Parti'ye Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılması teklifini götürdü. AK Parti ve CHP uzlaşmaya vardı.

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Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ UZLAŞMA OLDUĞU İÇİN ÖNERGE HAKKINDA KONUŞMADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na önerge verildi. Önergede; şöyle denildi: "4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanunu'nda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlenmesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır."

Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

Komisyon Başkanı; salt çoğunluk sağlandığı gerekçesiyle önerge yeni madde olarak işleme aldı. Madde hakkında siyasi parti temsilcileri konuşma yapmadı ve madde oybirliğiyle kabul edildi. 26 Haziran 2009 saat:00.50'de; Türk Ceza Kanunu'nda darbeci askerlerin de sivil mahkemede yargılanması yolunu açan madde oybirliğiyle Meclis'ten geçti.

Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

DENİZ BAYKAL TEHDİT Mİ EDİLDİ?

23 Haziran 2009 tarihinde; "Anayasanın 15. maddesi var. Değiştirme ihtiyacındaysan, getirirsin, değiştiririz. Askeri darbeyle ilgili hukuki takibat, bir hesaplaşma, Türkiye'yi bir askeri darbe arayışına sürükleyen ortamı tasfiye etme arayışı içindeysen, getir onun da gereğini yapalım" ifadelerini kullanan , 5 gün sonra görüşünü değiştirdi ve 28 Haziran 2009 tarihinde "Parlamentoda gece yarısı darbesi" yapıldığını iddia etti.

Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

ASKERLERİN SİVİL YARGIDA YARGILANMASINA YÖNELİK KANUN TEKLİFİNİ 6 MAYIS 2010 TARİHİNDE MECLİS'TEN GEÇTİ

; 13 Temmuz 2009 tarihinde yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi; 21 Ocak 2010 tarihinde askerlere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptal etti. AK Parti; 6 Mayıs 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeyi yeniden gündeme getirdi ve askerlerin sivil yargıda yargılanmasına yönelik kanun teklifini sundu. Anayasa paketinin 12 Eylül dönemine yargı yolunu açan maddesi 337 oyla kabul edildi.

Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

DENİZ BAYKAL CEZALANDIRILDI MI?

Kanunun geçtiği gece 'ın kasedi yayımlandı. Darbeci askerlerin de sivil mahkemede yargılanması yolunu açan yasaya açık destek Deniz Baykal'ın kasedinin, yasanın kanunlaştığı gece yayınlanması dikkat çekiyor. Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanı oldu.

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