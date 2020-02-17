Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ UZLAŞMA OLDUĞU İÇİN ÖNERGE HAKKINDA KONUŞMADI
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na önerge verildi. Önergede; şöyle denildi: "4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
(2) Barış zamanında, asker olmayan kişilerin Askeri Ceza Kanunu'nda veya diğer kanunlarda yer alan askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle iştirak halinde işlenmesi durumunda soruşturmaları Cumhuriyet savcıları, kovuşturmaları adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır."