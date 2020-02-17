Deniz Baykal ‘Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ dedi, yasanın Meclis’ten geçtiği gece kasedi yayınlandı!

Deniz Baykal, 23 Haziran 2009 tarihinde 12 Eylül darbesinin ardından Anayasa'ya konulan geçici 15. maddenin değiştirilmesini istedi, 24 Haziran 2009 tarihinde ise "İktidarın darbeyle hesaplaşmak gibi bir niyeti varsa ve önünde hangi engel bulunuyorsa, o engelin aşılması için yardımcı olacağımızı söylüyorum. Bu partimizin resmi, kurumsal ve uzun zamandır var olan tavrıdır" ifadelerini kullandı.