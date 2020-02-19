Edirne’de 16 milyon liralık ulaşım vurgunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 29 Kasım 2018'de yapılan ihbarda, Edirne Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini devrettiği Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) bünyesindeki minibüslerde bulunan ve kent kartı olmayan yolcuların nakit para attıkları kumbaralarda biriken paraların kayda geçmediği belirtildi. Bunun üzerine bir vergi müfettişini görevlendirildi. Aynı dönemde bir grup ETUS ortağının şikâyeti üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. ETUS araçlarında 2014'de başlatılan nakit para kumbaralarına atılan paralar için 13 ayrı hatta birer minibüsü maliye görevlileri takibe aldı. Görevliler 13 araçta gün sonunda bin 165 lira hasılat tespit etti. Günlük toplanan para 15 bin 190 lira yıllık hasılatın 5 milyon 544 bin 477 lira olduğunu belirledi. İncelemelerde 2014 için 3 milyon 346 bin 889 lira, 2015 için 3 milyon 350 bin 891 lira, 2016 için 3 milyon 351 bin 490 lira, 2017 için; 3 milyon 328 bin 302 lira ve 2018 için 3 milyon 254 bin 81 lira olmak üzere 5 yılda toplam 16 milyon 631 bin 654 liranın kayıtlara geçmediği ve kayıp olduğunu saptadı. 5 yılda kayda geçen para ise 128 bin 18 lira. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ETUS Başkanı Hakan Giyik olmak üzere 14 şüpheli bu paradan sorumlu tutuluyor. Bu arada ETUS'a katılmak isteyen minibüsçülerin ödediği milyonlarca liralık başvuru parasının da kayıt altına alınmadığı belirlendi.

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