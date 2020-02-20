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Erdoğan'dan "" paylaşımı

Türkiye , gençlerin 'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerini kaydetti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 20:53 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her kitap, bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışındaki konuşmasından da bir bölüme iletisinde yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" paylaşımı
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