Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi" paylaşımı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her kitap, bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce alimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışındaki konuşmasından da bir bölüme iletisinde yer verdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

Her kitap, bir âlimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. İnşallah gençlerimiz Cumhurbaşkanlığı #MilletKütüphanesi'nde hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendireceklerdir.https://t.co/imfcI0J4At — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2020