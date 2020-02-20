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'ne baskın... F serisi 1 dolarlarla yakalandılar

Operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 15:11 ABONE OL
Gaybubet Evleri'ne baskın... F serisi 1 dolarlarla yakalandılar
FETÖ içerisinde üniversite öğrencilerinin ve örgütün firari şüphelilerinin kalacakları evleri organize eden ve FETÖ adına faaliyet yürüten kişilere maddi destek sağlayan 14 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video


Şüphelilerin İstanbul'da örgütsel toplantılar yaptıkları, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları, deşifre olmamak için görüşme yerlerini umuma açık alışveriş merkezleri gibi farklı buluşma noktalarını seçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin, FETÖ üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve etkin hale getirmek için çalıştıkları, cezaevinde bulunan tutuklulara maddi destek sağladıklarının da belirlendiği ifade edildi.



Gaybubet Evleri olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içerisinde hazır halde bulunan çok sayıda nakit para, döviz, örgüt üyelerinin kimlik anlamında kullandıkları çok sayıda "F Serisi 1 Dolar" ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Gaybubet Evleri'ne baskın... F serisi 1 dolarlarla yakalandılar
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