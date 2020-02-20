Gaybubet Evleri'ne baskın... F serisi 1 dolarlarla yakalandılar

FETÖ içerisinde üniversite öğrencilerinin ve örgütün firari şüphelilerinin kalacakları evleri organize eden ve FETÖ adına faaliyet yürüten kişilere maddi destek sağlayan 14 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video

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Şüphelilerin İstanbul'da örgütsel toplantılar yaptıkları, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları, deşifre olmamak için görüşme yerlerini umuma açık alışveriş merkezleri gibi farklı buluşma noktalarını seçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin, FETÖ üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve etkin hale getirmek için çalıştıkları, cezaevinde bulunan tutuklulara maddi destek sağladıklarının da belirlendiği ifade edildi.Gaybubet Evleri olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde FETÖ üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içerisinde hazır halde bulunan çok sayıda nakit para, döviz, örgüt üyelerinin kimlik anlamında kullandıkları çok sayıda "F Serisi 1 Dolar" ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.