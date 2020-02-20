Gaybubet evlerine baskın! Binlerce lira ve F serisi dolarlarla yakalandılar! | Video

Operasyonu, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. FETÖ içerisinde üniversite öğrencilerinin ve örgütün firari şüphelilerinin kalacakları evleri organize eden ve FETÖ adına faaliyet yürüten kişilere maddi destek sağlayan 14 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. Şüphelilerin İstanbul'da örgütsel toplantılar yaptıkları, herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları, deşifre olmamak için görüşme yerlerini umuma açık alışveriş merkezleri gibi farklı buluşma noktalarını seçtikleri tespit edildi. Şüphelilerin, FETÖ üyelerinin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve etkin hale getirmek için çalıştıkları, cezaevinde bulunan tutuklulara maddi destek sağladıklarının da belirlendiği ifade edildi.