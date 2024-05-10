Başkan Erdoğan: "Adli ve idari davaları siyasallaştırmak topluma gölge düşürecektir" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdari Yargı Günü ve Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yargının eleştirlemez olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Hoşnutsuzluğunuzu açıkça dile getirebilirsiniz. Hakarete varmadığı sürece insanlar fikirlerini yazabilir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla yıpratılmasını asla kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan öte yandan, "Adli ve idari davaları hukukun meselesinden çıkarıp siyasallaştırmak topluma gölge düşürecektir. "dedi.
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