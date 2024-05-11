Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43” operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı | Video
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43” operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.
"Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
00:33
04:41
Burhanettin Duran | CHP ve İyi Parti rol mü değiştiriyor? 10.05.2024 | 16:59
02:57
Haşmet Babaoğlu | Ortadoğu 10.05.2024 | 16:57
03:18
Hilal Kaplan | Batı cephesinde yeni bir şey var 10.05.2024 | 16:55
05:11
Melih Altınok | Muhalif medyada ganimet paniği 10.05.2024 | 16:35
21:39
12:23
01:01
03:54
MHRS'de yeni dönem! 'Onaylı randevu' nasıl olacak? | Video 10.05.2024 | 11:27
02:38
02:38
02:19
01:41
01:14
00:55
Ağrı'da bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 10.05.2024 | 01:08
01:04
Kavşakta drift yapan otomobile 32 bin lira ceza kesildi 10.05.2024 | 01:08
00:06
Ağrı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı 09.05.2024 | 22:28
00:42
Şanlıurfa'da orman yangını çıktı 09.05.2024 | 22:22
00:41
Eyyübiye'de korkutan çiftlik yangını 09.05.2024 | 22:08