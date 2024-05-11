Bakan Yerlikaya: ‘Mahzen-42’ operasyonlarıyla birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-42” operasyonlarında elebaşılığını Numan Karakoç ve cezaevinde olan Hakan Akdoğan’ın yaptığı birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
00:33
04:41
Burhanettin Duran | CHP ve İyi Parti rol mü değiştiriyor? 10.05.2024 | 16:59
02:57
Haşmet Babaoğlu | Ortadoğu 10.05.2024 | 16:57
03:18
Hilal Kaplan | Batı cephesinde yeni bir şey var 10.05.2024 | 16:55
05:11
Melih Altınok | Muhalif medyada ganimet paniği 10.05.2024 | 16:35
21:39
12:23
01:01
03:54
MHRS'de yeni dönem! 'Onaylı randevu' nasıl olacak? | Video 10.05.2024 | 11:27
02:38
02:38
02:19
01:41
01:14
00:55
Ağrı'da bataklığa saplanan inekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 10.05.2024 | 01:08
01:04
Kavşakta drift yapan otomobile 32 bin lira ceza kesildi 10.05.2024 | 01:08
00:06
Ağrı'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı 09.05.2024 | 22:28
00:42
Şanlıurfa'da orman yangını çıktı 09.05.2024 | 22:22
00:41
Eyyübiye'de korkutan çiftlik yangını 09.05.2024 | 22:08